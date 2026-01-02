Sport

"Tricolorul" care şi-a mobilizat toată familia pentru barajul Turcia – România: "I-am spus soţiei să vină cu fetele! Mergem pe stadion şi dacă nu sunt convocat"

Asta înseamnă să iubești naționala! Cine este „tricolorul” care este gata să vină cu toată familia la Istanbul pentru a susține echipa în cazul în care nu va fi convocat
Ciprian Păvăleanu, Marian Popovici
02.01.2026 | 14:01
Tricolorul care sia mobilizat toata familia pentru barajul Turcia Romania Iam spus sotiei sa vina cu fetele Mergem pe stadion si daca nu sunt convocat
Alex Chipciu și-a mobilizat toată familia să meargă la Istanbul, indiferent dacă el va fi convocat sau nu. Foto: Sportpictures.eu
Odată ce am intrat în noul an calendaristic, barajul contra Turciei se simte tot mai aproape. Alex Chipciu este una dintre variantele de fundaș stânga pe care Mircea Lucescu s-ar putea baza, însă a dezvăluit că-și va lua toată familia la Istanbul chiar dacă nu va fi selecționat, doar pentru a susține echipa națională a României.

Alex Chipciu, trup și suflet pentru „tricolor”. Fotbalistul lui ”U” Cluj va susține echipa națională prin orice mijloace

Ajuns la 36 de ani, Alex Chipciu nu mai poate fi atât de sigur de viitorul său pe perioade lungi. Oricând, o accidentare cât de mică l-ar putea scoate din circuitul naționalei, iar el este conștient de acest lucru.

Tocmai de aceea, fostul fotbalist de la FCSB, CFR, Anderlecht și Sparta Praga recunoaște că nu se gândește la Cupa Mondială, deoarece asta i-ar lua concentrarea de la restul partidelor. Alex Chipciu a recunoscut, într-un interviu oferit în exclusivitate pentru FANATIK, că va fi prezent la Istanbul în ziua barajului cu Turcia indiferent dacă Mircea Lucescu îl va convoca sau nu la echipa națională:

„Va fi infern! Turcii fac o atmosferă fantastică, dar am mai jucat cu ei și în 2012, pe stadionul lui Fenerbahce, și i-am bătut cu 2-0. Orice e posibil! Ei au jucători la echipe de top, dar sperăm ca noi să fim în cea mai bună formă, iar domnul Lucescu să găsească formula potrivită.

(n.r. – Generația de Aur la meci) E important că vor fi acolo. Eu asta i-am spus și soției. Chiar dacă nu voi fi convocat, tot vom merge la meci. O energie din asta contează pentru jucători. Noi, românii, avem cumva acest lucru… nu ne cablăm mereu pe energia asta, să fie foarte puternică, dar la această partidă cred că toată lumea va fi în fibrilații înainte de acest meci.

Nu m-am gândit deloc cum ar fi să joc la Cupa Mondială, cum nu m-am gândit nici la EURO. Nici acum nu mă gândesc, deoarece îmi place să iau fiecare meci, apoi să vedem ce se întâmplă. Există riscul să nu fii concentrat la meciurile pe care le mai ai și cred că asta este foarte important”, a spus Alex Chipciu, în exclusivitate pentru FANATIK.

Alex Chipciu a semnat pe încă un an cu Universitatea Cluj

Deși nu știe cât va mai continua în fotbal, Alex Chipciu și-a prelungit contractul cu Universitatea Cluj pe încă un an, la pachet cu celălalt veteran al „șepcilor roșii”, Dan Nistor. După ce a scris istorie la ”U” Cluj prin clasarea pentru cupele europene, fundașul stânga vrea să intre din nou cu ardelenii în play-off.

ADVERTISEMENT

Dacă primele patru locuri par pecetluite, nu mai puțin de șase echipe continuă să aibă speranțe la un loc în play-off. Printre aceste echipe se numără și U Cluj, care se află în luptă cu UTA, FCSB, FC Argeș, Oțelul Galați, Farul Constanța, CFR Cluj.

Alex Chipciu este gata să susțină echipa națională prin orice mijloace în barajul cu Turcia

