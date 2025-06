„Tricolorul” luat în colimator după Austria – România 2-1: „Este un jucător foarte haotic! De asta nu o să-l ia o echipă mare”

Meciul Austria – România 2-1 continuă să creeze comentarii acide după prestația modestă a „tricolorilor”. fundașul lateral Andrei Rațiu a fost contestat acum și de Gică Craioveanu.

Gică Craioveanu s-a convins în privința lui Andrei Rațiu după Austria – România 2-1

Andrei Rațiu, , a făcut un sezon de excepție în Spania la Rayo Vallecano. La națională, prestațiile sale nu au mai fost la fel de convingătoare în schimb.

Gică Craioveanu a analizat jocul prestat de „Sonic” în deplasarea cu Austria și a spus motivele pentru care Rațiu nu va prinde transferul la o echipă mare în viitorul apropiat.

„Are lacune mari pe plan defensiv”

„Eu am spus acum un an că Rațiu este un jucător foarte haotic. Uită-te la declarațiile mele când se vorbea de Barcelona. Am spus: «Domnilor, Barcelona caută un jucător, în afară de calități ofensive, foarte bun tactic, iar Rațiu este haotic».

A fost expresia mea anul trecut. În continuare mi se pare că atacă bine, dar are lacune mari pe plan defensiv. De asta nu o să-l ia o echipă mare.

„De la el ne așteptam la mai mult”

Nu vă supărați pe mine, eu aș vrea să joace mâine la Real Madrid, dar nu are cum. În primul rând, trebuie să știe să se apere, după aia, dacă aduce ceva în plus în atac, jos pălăria.

De la el ne așteptam la mai mult. La meciurile mari apar jucătorii importanți”, a fost concluzia lui Gică Craioveanu despre jocul lui Andrei Rațiu în meciul Austria – România 2-1.

