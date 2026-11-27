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România a încheiat cu o victorie aventura de la Campionatul Mondial U17 din Qatar. Selecționata pregătită de Mircea Diaconescu s-a impus cu 3-1 în fața Camerunului, dar a ratat calificarea în fazele eliminatorii. Matei Pădure, fotbalistul care a părăsit-o pe FCSB în vara acestui an, a fost desemnat omul meciului.

Matei Pădure, omul meciului România U17 – Camerun U17 3-1, de la Campionatul Mondial

România a obținut o victorie istorică la prima sa participare la Campionatul Mondial U17. După ce au pierdut la limită, scor 0-1, partidele cu Mexic și Venezuela, .

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Unul dintre remarcații partidei a fost Matei Pădure. Mijlocașul legitimat în prezent la VfL Wolfsburg a deschis scorul în minutul 46, imediat după revenirea de la cabine, cu o lovitură de cap, în urma unei centrări venite din flancul drept.

Eduardo Bodnar și Denis Aevoaei au semnat celelalte două goluri ale „tricolorilor”. Din păcate, victoria nu a fost suficientă pentru ca elevii lui Mircea Diaconescu Matei Pădure, care a fost înlocuit în minutul 79 cu Andrei Niculcea, a avut însă un motiv de bucurie la final de meci. Fostul jucător al FCSB-ului a fost desemnat cel mai bun jucător al partidei cu selecționata africană.

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Matei Pădure a plecat gratis de la FCSB în vara lui 2026

Internaționalul român U17 a părăsit gruparea roș-albastră în vara acestui an, fără ca echipa lui Gigi Becali să încaseze vreo sumă de bani în schimbul său.

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Ajuns la VfL Wolfsburg, mijlocașul central nu a avut nevoie de prea mult timp pentru a-i impresiona pe nemți. Acesta s-a impus în echipa U17 a clubului german și a fost deja recompensat cu distincția de jucătorul lunii august în cadrul academiei.