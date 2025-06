Tricolorul remarcat de Mircea Lucescu după România – Cipru 2-0. „E reprezentativ! Poate juca la orice echipă”

Mircea Lucescu s-a declarat mulțumit de felul în care a arătat echipa națională a României în partida cu Cipru. Selecționerul încă visează la o clasare pe prima poziție în grupă. „Il Luce” a lăudat doi tricolori după victoria cu 2-0 de pe Arena Națională.

România, o nouă victorie în grupa de preliminarii

. Florin Tănase și Dennis Man au înscris pentru tricolori. Totuși, au existat și multe probleme în jocul naționalei. Deși atacul a funcționat, în apărare au fost multe inexactități.

a vorbit la finalul partidei despre evoluția tricolorilor. El a scos în evidență realizările ofensive ale lui Dennis Man, dar și felul în care Andrei Rațiu, fundașul dreapta, s-a descurcat atât în defensivă, cât și în faza de atac.

Mircea Lucescu, laude pentru elevii săi

„O victorie normală, ținând cont de modul în care am abordat partida și în care am terminat-o. Am alergat foarte mult cu o echipă considerată puternică tocmai datorită disponibilității de a se angaja în efort. Am dominat-o cu inteligență, posesie, cu foarte multe ocazii.

Echipa asta națională începe o nouă viață. De la început am spus că intenționez să mă gândesc la jucătorii din campionatul nostru, care joacă meci de meci.

Am avut o discuție foarte serioasă cu ei despre programul pe care îl au până în septembrie și le-am zis să se gândească la echipa națională, chiar dacă joacă sau nu la club, să-și facă programul.

N-a fost doar acea fază. Interpretarea mi se pare exagerat de negativă în ceea ce ne privește pe noi. Am obținut trei puncte, rămânem în cursă. Dacă jucăm de această manieră, ar trebui să câștigăm în Bosnia”, a declarat Mircea Lucescu pentru .

Lucescu: „Man s-a prezentat formidabil. Rațiu este jucătorul cel mai reprezentativ”

Remarcatul selecționerului a fost Andrei Rațiu. Mircea Lucescu a avut numai cuvinte de laudă pentru căpitanul său din meciul cu Cipru, despre care a spus că poate juca la granzii din Spania, Real Madrid sau FC Barcelona.

„Man s-a prezentat formidabil, și-a dorit foarte mult, la fel ca Mihăilă, care nu mai jucase din 31 ianuarie. S-a pregătit bine, a suportat un regim de pregătire mult mai intens decât a avut în perioada asta. Sunt foarte mulțumit. Sunt mulțumit și de randamentul lui Mitriță, care, dacă nu ar fi fost egoist, ar fi putut să marcheze.

Rațiu este jucătorul cel mai reprezentativ. A fost competitiv la cel mai înalt nivel, pe plan european, și era normal să devină căpitan. E un jucător constant bun, care a demonstrat că poate juca la orice echipă din Spania”, a spus Mircea Lucescu.