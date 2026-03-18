Tricolorul românesc, prezent în UEFA Champions League! Cum a fost susținut Drăgușin la Tottenham – Atletico

Tricolorul românesc, la loc de cinste în UEFA Champions League! Cum a fost încurajat Radu Drăgușin, titular în Tottenham - Atletico Madrid
18.03.2026 | 23:38
Radu Drăgușin în timpul meciului Tottenham - Atletico Madrid din Champions League. Foto: captură X
Radu Drăgușin a fost titular miercuri seară în meciul Tottenham – Atletico Madrid, returul optimilor de finală din UEFA Champions League. În turul de săptămâna trecută din Spania, londonezii antrenați de Igor Tudor au fost învinși cu scorul de 2-5. Astfel, în această partidă de pe teren propriu ei au abordat un joc, în mod firesc și așeptat de altfel, foarte ofensiv, bineînțeles cu scopul unei reveniri de senzație în această dublă.

Așadar, de exemplu, chiar dacă Tudor a folosit tot un sistem de joc cu trei fundași centrali, ca de obicei până în prezent, cei doi stoperi care l-au flancat pe Romero, respectiv Drăgușin și Micky van de Ven, au împins foarte mult jocul în multe momente. De altfel, internaționalul român a fost responsabil cu executarea loviturilor de la margine până în minutul 66, când a fost înlocuit cu Destiny Udogie. 

El a surprins chiar prin faptul că a reușit mai mereu să arunce foarte lung în careul advers. Iar într-un astfel de moment a fost surprins de camerele de filmat un aspect foarte interesant. Este vorba despre faptul că Drăgușin a avut parte la acest meci inclusiv de susținere dinspre câțiva conaționali.

Mai exact, un tricolor românesc a putut fi observat în tribunele stadionului lui Tottenham la partida de miercuri seară contra lui Atletico Madrid. De reamintit este că naționala României urmează să joace pe 26 martie la Istanbul cu Turcia în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, iar Radu Drăgușin ar urma în principiu să fie titularizat de selecționerul Mircea Lucescu la acest joc extrem de important pentru întreg fotbalul românesc.

Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de...
Digi24.ro
Ce vor păți rusoaicele care refuză să facă copii. Anunțul Ministerului Sănătății de la Moscova
Tricolorul românesc prezent în tribune la meciul de Champions Leaague dintre Tottenham și Atletico Madrid, în care Radu Drăgușin a fost titular. Foto: captură X

 

La finalul acestui meci, Radu Drăgușin a fost destul de intens criticat de către fanii lui Tottenham pentru prestația sa. Unii dintre ei au opinat la pauză pe rețelele de socializare că se impunea schimbarea românului, ceea ce de altfel s-a și întâmplat ulterior, pe motiv că el nu ar fi dat siguranță în defensivă când venea vorba despre duelurile 1 contra 1 cu adversarii săi.

L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”....
Digisport.ro
L-a văzut pe Cristi Chivu și i-a spus direct: ”Ai vreo boală gravă?”. Răspunsul l-a lăsat ”mască”
ADVERTISEMENT
UEFA Champions League, manșa retur a optimilor. Radu Drăgușin, out din competiție! Barcelona,...
Fanatik
UEFA Champions League, manșa retur a optimilor. Radu Drăgușin, out din competiție! Barcelona, Liverpool și Bayern Munchen, demonstrații de forță. Video
Radu Drăgușin, criticat dur de suporterii lui Tottenham pentru prestația cu Atletico Madrid:...
Fanatik
Radu Drăgușin, criticat dur de suporterii lui Tottenham pentru prestația cu Atletico Madrid: „E foarte slab. Asta e soluția”
Radu Drăgușin, conflict cu un adversar în Tottenham – Atletico Madrid. Românul s-a...
Fanatik
Radu Drăgușin, conflict cu un adversar în Tottenham – Atletico Madrid. Românul s-a prăbușit pe gazon
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
Nu înțelege de ce Gică Hagi a păstrat 10% din acțiunile Farului: 'Eu aici am o problemă!'
iamsport.ro
Nu înțelege de ce Gică Hagi a păstrat 10% din acțiunile Farului: 'Eu aici am o problemă!'
