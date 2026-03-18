Tricolorul românesc, prezent în UEFA Champions League! Cum a fost susținut Drăgușin la Tottenham – Atletico

Radu Drăgușin a fost titular miercuri seară în meciul Tottenham – Atletico Madrid, returul optimilor de finală din UEFA Champions League. În turul de săptămâna trecută din Spania, londonezii antrenați de Igor Tudor au fost învinși cu scorul de 2-5. Astfel, în această partidă de pe teren propriu ei au abordat un joc, în mod firesc și așeptat de altfel, foarte ofensiv, bineînțeles cu scopul unei reveniri de senzație în această dublă.

Un tricolor românesc a fost prezent pe stadion la meciul Tottenham – Atletico Madrid din Champions League

Așadar, de exemplu, chiar dacă Tudor a folosit tot un sistem de joc cu trei fundași centrali, ca de obicei până în prezent, cei doi stoperi care l-au flancat pe Romero, respectiv Drăgușin și Micky van de Ven, au împins foarte mult jocul în multe momente. De altfel, internaționalul român a fost responsabil cu executarea loviturilor de la margine

El a surprins chiar prin faptul că a reușit mai mereu să arunce foarte lung în careul advers. Iar într-un astfel de moment a fost surprins de camerele de filmat un aspect foarte interesant. Este vorba despre faptul că Drăgușin a avut parte la acest meci inclusiv de susținere dinspre câțiva conaționali.

Radu Drăgușin este așteptat să fie titular la barajul Turcia – România

Mai exact, un tricolor românesc a putut fi observat în tribunele stadionului lui Tottenham la partida de miercuri seară contra lui Atletico Madrid. De reamintit este că din vara acestui an, din Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic, iar Radu Drăgușin ar urma în principiu să fie titularizat de selecționerul Mircea Lucescu la acest joc extrem de important pentru întreg fotbalul românesc.

La finalul acestui meci, Unii dintre ei au opinat la pauză pe rețelele de socializare că se impunea schimbarea românului, ceea ce de altfel s-a și întâmplat ulterior, pe motiv că el nu ar fi dat siguranță în defensivă când venea vorba despre duelurile 1 contra 1 cu adversarii săi.