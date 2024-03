Tricoul cu care Giani Kiriță a făcut senzație în platoul Fanatik SuperLiga. „E Bitolia Sport” Toate detaliile deschiderii de pe 9 martie

Tricoul cu Cătălin Hîldan al lui Giani Kiriță i-a impresionat pe invitații lui Horia Ivanovici de la FANATIK SUPERLIGA. Simbolul „câinilor roșii” îl are de la Bitolia Sport și a oferit toate detaliile despre deschiderea magazinului oficial.

Tricoul cu care Giani Kiriță a făcut senzație în platoul Fanatik SuperLiga. „E Bitolia Sport”

Giani Kiriță și-a făcut apariția în platoul FANATIK SUPERLIGA cu un tricou special pentru suporterii dinamoviști. Gestul fostului jucător de la nu a trecut neobservat, iar acesta a dat detalii despre produsele dedicate „câinilor roșii”.

Bitolia Sport și Giani Kiriță colaborează, iar specialistul FANATIK îi așteaptă pe suporteri la deschiderea magazinului oficial. Există și o colecție dedicată echipei naționale a României pe lângă tricourile personalizate special cu legendele lui Dinamo.

„Este de la Bitolia Sport, online și pe 9 martie la Mall Bănească, ora 12:00, este deschiderea oficială a magazinului. Acolo sunt toate produsele pe care dinamoviștii le vor, de la tricouri, genți, eșarfe. Mă ocup într-un fel de imaginea Bitolia Sport.

Tricouri cu fostele mari glorii ale lui Dinamo precum Dănciulescu, Marius Niculae, Mircea Lucescu, Cătălin Hîldan. Sunt și eu pe acolo, dar sunt și cu naționala României. Acum magazinul va fi în Mall Băneasa, o să fiu acolo. Îi chemăm în număr cât mai mare, am făcut deja promovarea.

De când am făcut promovarea știi câți îmi scriu? Se livrează și acolo, dar eu mă ocup doar de promovare”, a spus Kiriță la FANATIK SUPERLIGA, emisiune în direct doar pe site-ul , de la ora 10:30, în fiecare zi de luni, marți și vineri.

Emoții după Dinamo – FC Hermannstadt 1-0: „Sunt obosiți”

după succesul cu 1-0 în fața celor de la FC Hermannstadt. Tehnicianul croat spune că unii dintre jucători sunt obosiți după partida de pe „Arcul de Triumf” pentru că nu au făcut pregătirea de iarnă cu restul lotului.

„Sunt trei puncte foarte importante pentru noi. Nu am meritat aceste trei puncte pentru că am fi jucat spectaculos, pentru că am fi controlat jocul sau partea defensivă. Ci le-am meritat pentru că am avut o mentalitate puternică și un spirit de luptă. Sunt foarte mândru de jucători. Unii dintre ei sunt foarte obosiți, unii nu au făcut pregătirea cu noi și au avut probleme.

Dar cu atitudinea asta și cu sprijinul fanilor, am luptat. E foarte bine să câștigi un meci în asemenea condiții. Fiecare meci este important, dar în aceste circumstanțe a fost foarte important să câștigăm.

Avem trei victorii în ultimele patru etape. Și sunt mândru de cum am jucat în prima repriză cu CFR Cluj. Sunt mândru de jucători. Hermannstadt este o echipă foarte bună și foarte organizată”, a spus Zeljiko Kopic.

