Tricoul lui Harry Kane de la Oktoberfest s-a vândut pe o sumă amețitoare. Cât au valorat tricourile coechipierilor

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, în meciul contra lui Union Berlin, 7-0. Bayern Munchen a scos la licitație toate tricourile din partida respectivă, fiind un set de echipament special conceput pentru Oktoberfest.

Tricoul lui Harry Kane s-a vândut pe o sumă uriașă la licitație

Tricoul lui Harry Kane a fost cel mai bine cotat. Pe lângă însemnătatea specială a modelului, este tricoul în care britanicul a intrat în istoria campionatului german. Pe site-ul de licitații www.mws.com, un singaporez și-a adjudecat tricoul în schimbul a 55.000 de euro. Acesta s-a luptat cu un competitor din Statele Unite, care oferise 50.000 de euro pentru piesa de colecție.

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Celelalte tricouri de joc au fost vândute pentru sume mult mai mici în comparație cu cel purtat de Harry Kane. Pentru tricoul special purtat de Jamal Musiala s-au oferit 7.292 de euro, în timp ce tricoul lui Michael Olise a fost adjudecat cu doar 5.500 de euro.

O parte din banii oferiți la licitație vor ajunge în conturile asociației FC Bayern Hilfe. Aceasta se ocupă cu acte caritabile pentru locuitorii din Munchen aflați la nevoie.

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Harry Kane a spart butoiul de bere la Oktoberfest

După victoria zdrobitoare împotriva lui Union Berlin, 7-0, jucătorii lui Bayern Munchen au fost prezenți la inaugurarea Oktoberfest 2026, cel mai mare festival de bere din Germania, desfășurat chiar în orașul bavarez.

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Jucătorii au venit îmbrăcați în costume tradiționale, numite ”Lederhosen” și au ciocnit mai multe halbe de bere, păstrând tradiția participării echipei la sărbătoarea din oraș. Clubul de pe ”Allianz Arena” își anunță prezența la Oktoberfest încă din anii ’50. Din 2002, parteneriatul dintre Bayern și festivalul de bere a devenit oficial.

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Printre cele mai urmărite figuri a fost . Harry Kane, proaspăt deținător al recordului celor mai rapide 100 de goluri marcate în Bundesliga, a spart un butoi de bere și a umplut o halbă. Imaginile s-au viralizat pe rețelele de socializare.

Michael Olise, Ismael Saibari și Manuel Neuer s-au numărat printre jucătorii prezentați de club pe rețelele de socializare. De asemenea, și echipa feminină a lui Bayern Munchen a fost prezentă la Oktoberfest. Fetele de pe ”Allianz Arena” au îmbrăcat costumul bavarez feminin, numit Dirndl.

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Harry Kane are mai mult de un gol per meci în Bundesliga

Atacantul celor de la Bayern Munchen a doborât un record incredibil. Este jucătorul care a avut nevoie de cele mai puține meciuri pentru a marca 100 de goluri și, de asemenea, singurul care a atins borna în mai puțin de 100 de meciuri. Harry Kane are o medie de un gol la 78 de minute de joc.

Britanicul a doborât recordul deținut de Dieter Muller. Legenda Germaniei a reușit performanța, în tricoul lui FC Koln. Dieter Muller a avut nevoie de 125 de meciuri pentru a ajunge la 100 de goluri în prima ligă germană. Aceștia sunt primii 5 jucători în topul condus de atacantul lui Bayern: