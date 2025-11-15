Sport

Tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu e la Zenica! Cum a ajuns în colecţia primarului. Foto

Primarul din Zenica, oraşul care va găzdui meciul Bosnia - România, are tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu. Cum a ajuns echipamentul în colecţia acestuia.
Cristi Coste, Marian Popovici, Razvan Nicolae
15.11.2025 | 13:11
Tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu e la Zenica Cum a ajuns in colectia primarului Foto
CORESPONDENȚĂ DIN BOSNIA
Primarul din Zenica are în colecţie tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu (colaj foto: FANATIK)
ADVERTISEMENT

Bosnia – România se va disputa sâmbătă, de la 21:45, la Zenica în penultima etapă a Grupei H din preliminariile CM 2026. Fuad Kasumović, primarul oraşului gazdă, se poate lăuda că are în colecţie tricoul primei echipe din cariera de antrenor a lui Mircea Lucescu.

Cum a ajuns tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu la primarul din Zenica

Hunedoara şi Zenica sunt oraşe înfrăţite din 1974, iar relaţiile au fost realuate în octombrie 2023. Cu această ocazie, Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a venit în Bosnia şi s-a întâlnit cu Fuad Kasumović, făcându-i acestuia un cadou special.

ADVERTISEMENT

Fuad Kasumović a primit din partea lui Dan Bobouțanu un tricou al Corvinului Hunedoara, echipa la care a debutat Mircea Lucescu în cariera de antrenor. „Il Luce” a stat pe banca „corbilor” între 1979 şi 1982, timp în care a reuşit să ducă echipa până în cupele europene.

Tricoul primit Fuad Kasumović este dintr-un sezon de poveste al Corvinului Hunedoara. La finalul stagiunii 2023-2024, hunedorenii au câştigat Cupa României, după o finală cu Oţelul Galaţi, şi au obţinut a doua calificarea în Europa, după precedenta adusă de Mircea Lucescu.

ADVERTISEMENT
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate...
Digi24.ro
Fără Rubicon, rușii „nu puteau intra în oraș”: Cum a reușit o unitate de elită a armatei ruse să întoarcă soarta bătăliei din Pokrovsk
primarii din Zenica si Hunedoara
Tricoul Corvinului Hunedoara primit de primarul din Zenica (sursă foto: Facebook)

Mircea Lucescu s-a duelat cu Zenica în urmă cu 44 ani

În iulie 1981, Celik Zenica a efectuat un turneu în România, iar printre echipele întâlnite s-a numărat şi Corvinul Hunedoara. Meciul din urmă cu 44 de ani s-a terminat cu victoria echipei lui Mircea Lucescu, scor 2-0, în urma golurilor marcate de Dan Târnoveanu şi Dorin Nicşa.

ADVERTISEMENT
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp...
Digisport.ro
Mircea Lucescu a intrat peste el în cameră și l-a prins în timp ce fuma. Reacția: total neașteptată

La finalul sezonului 1981-1982, Mircea Lucescu o părăsea pe Corvinul Hunedoara, după ce echipa s-a clasat pe locul 3 în campionat, cea mai bună performanţă a hunedorenilor în prima ligă. Decizia venea după ce „Il Luce” devenise, în toamna lui 1981, selecţioner al naţionalei României.

Mircea Lucescu îl poate răzbuna pe Răzvan Lucescu la Zenica

Nu este prima oară când Zenica găzduieşte un meci între Bosnia şi România, iar primul duel dintre cele două selecţionate în acest oraş are ca numitor comun numele de Lucescu. Pe 26 martie 2011, pe stadionul „Bilino Polje”, tricolorii conduşi pe atunci de Răzvan Lucescu au fost învinşi de bosniaci, scor 1-2.

ADVERTISEMENT

Golurile bosniacilor din victoria de acum 14 ani au fost marcate de Vedad Ibišević şi Edin Džeko. Ultimul se regăseşte şi în lotul Bosniei pentru meciul de sâmbătă cu România şi a prefaţat duelul de la Zenica în conferinţa de presă susţinută vineri de adversarii tricolorilor.

Naționala țării pe care Donald Trump a numit-o „un loc mizerabil”, aproape de...
Fanatik
Naționala țării pe care Donald Trump a numit-o „un loc mizerabil”, aproape de calificarea la Cupa Mondială din SUA
LIVE VIDEO Bosnia – România, preliminarii CM 2026. Tricolorii și-au ales numerele de...
Fanatik
LIVE VIDEO Bosnia – România, preliminarii CM 2026. Tricolorii și-au ales numerele de pe tricou. Cine nu a prins lotul
Stadionul din România care e aproape gata! Meciuri importante ar putea fi disputate...
Fanatik
Stadionul din România care e aproape gata! Meciuri importante ar putea fi disputate aici
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
Parteneri
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el...
iamsport.ro
Românul mai periculos decât Cruyff și Pele: 'Un talent mai mare decât el n-am văzut. Odată a driblat 11 jucători'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!