Tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu e la Zenica! Cum a ajuns în colecţia primarului. Foto

Bosnia – România se va disputa sâmbătă, de la 21:45, la Zenica în penultima etapă a Grupei H din preliminariile CM 2026. Fuad Kasumović, primarul oraşului gazdă, se poate lăuda că are în colecţie tricoul primei echipe din cariera de antrenor a lui Mircea Lucescu.

Cum a ajuns tricoul primei echipe din cariera lui Mircea Lucescu la primarul din Zenica

Hunedoara şi Zenica sunt oraşe înfrăţite din 1974, iar relaţiile au fost realuate în octombrie 2023. Cu această ocazie, Dan Bobouțanu, primarul Hunedoarei, a venit în Bosnia şi s-a întâlnit cu Fuad Kasumović, făcându-i acestuia un cadou special.

Fuad Kasumović a primit din partea lui Dan Bobouțanu un tricou al Corvinului Hunedoara, echipa la care a debutat Mircea Lucescu în cariera de antrenor. „Il Luce” a stat pe banca „corbilor” între 1979 şi 1982, timp în care a reuşit să ducă echipa până în cupele europene.

Tricoul primit Fuad Kasumović este dintr-un sezon de poveste al Corvinului Hunedoara. La finalul stagiunii 2023-2024, , după o finală cu Oţelul Galaţi, şi au obţinut a doua calificarea în Europa, după precedenta adusă de Mircea Lucescu.

Mircea Lucescu s-a duelat cu Zenica în urmă cu 44 ani

În iulie 1981, Celik Zenica a efectuat un turneu în România, iar printre echipele întâlnite s-a numărat şi Corvinul Hunedoara. Meciul din urmă cu 44 de ani s-a terminat cu victoria echipei lui Mircea Lucescu, scor 2-0, în urma golurilor marcate de Dan Târnoveanu şi Dorin Nicşa.

La finalul sezonului 1981-1982, Mircea Lucescu o părăsea pe Corvinul Hunedoara, după ce echipa s-a clasat pe locul 3 în campionat, cea mai bună performanţă a hunedorenilor în prima ligă. Decizia venea după ce „Il Luce” devenise, în toamna lui 1981, selecţioner al naţionalei României.

Mircea Lucescu îl poate răzbuna pe Răzvan Lucescu la Zenica

Nu este prima oară când Zenica găzduieşte un meci între Bosnia şi România, iar primul duel dintre cele două selecţionate în acest oraş are ca numitor comun numele de Lucescu. Pe 26 martie 2011, pe stadionul „Bilino Polje”, tricolorii conduşi pe atunci de Răzvan Lucescu au fost învinşi de bosniaci, scor 1-2.

Golurile bosniacilor din victoria de acum 14 ani au fost marcate de Vedad Ibišević şi Edin Džeko. Ultimul se regăseşte şi în lotul Bosniei pentru meciul de sâmbătă cu România şi de adversarii tricolorilor.