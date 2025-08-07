Tricoul purtat de Danny Armstrong în Dinamo – FCSB 4-3, scos la licitație: banii pot salva un copil grav bolnav! La ce sumă s-a ajuns

Fanii lui Dinamo încă sărbătoresc victoria obținută în derby-ul cu FCSB, iar acum suporterii au șansa să facă un bine. a fost scos la licitație, iar toți banii vor merge către asociația Blondie, care sprijină copiii greu încercați.

ADVERTISEMENT

Gest de mare clasă după Dinamo – FCSB 4-3. Tricoul lui Danny Armstrong, scos la licitație

Danny Armstrong a marcat un hat-trick în derby-ul cu FCSB. Fotbalistul a decis să își doneze tricoul. Echipamentul a fost semnat de toți jucătorii din lotul lui Dinamo, iar miercuri, pe 6 august, s-a dat drumul la o licitație în scop caritabil.

În doar câteva ore s-a ajuns la suma de 10.000 de lei. Licitația se încheie pe data de 9 august, la ora 12:00. Banii strânși vor merge în contul asociației Blondie, care va trimite un copil grav bolnav la tratament în străinătate. se poate dona.

ADVERTISEMENT

Ce este Asociația Blondie? Peste 270 de copii au primit o nouă șansă la viață

Blondie asigură nu doar transportul medicalizat, ci și suport logistic și emoțional pentru familiile aflate în cele mai dificile momente.

Banii donați de fanii lui Dinamo vor sprijini zborul cu numărul 300 al asociației Blondie. Activitatea este extrem de costisitoare, mai ales când vine vorba de zborurile medicale internaționale, care pot ajunge la zeci de mii de euro pentru un singur copil.

ADVERTISEMENT

„Blondie este despre viața unui copil pentru care nu s-a mai putut face nimic. Un copil care nu a vrut să fie abandonat. Dar a fost. Un copil care nu a vrut să fie bolnav. Dar a fost. Un copil care ar fi vrut să mai fie. Dar a fost”, scrie pe site-ul asociației, la secțiunea „Despre noi”.

ADVERTISEMENT

„Să marchezi un hat-trick într-un asemenea meci, e incredibil! Atmosfera a fost fantastică, suporterii sunt extraordinari. Sunt mândru că sunt jucătorul lui Dinamo. E foarte devreme, echipa nu a jucat rău, dar săptămâna trecută am pierdut. Azi am arătat caracter. Suntem o echipă nouă și începem să ne cunoaștem. Astăzi ar fi catalizatorul, sperăm. Trebuie să fim tot mai buni de acum încolo”, a declarat Danny Armstrong după victoria din derby-ul cu FCSB.