Tricoul purtat de Pele în finala Cupei Mondiale din 1958, scos la licitație. Suma fabuloasă pentru care s-a vândut

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Colecționarii au avut o nouă ocazie de a-și cheltui banii pe diferite obiecte sportive cu mare însemnătate. Piesa de rezistență a unei licitații organizate în New York a fost tricoul îmbrăcat de legendarul Pele în finala Cupei Mondiale din 1958.

Cu cât s-a vândut la licitație tricoul lui Pele din finala Cupei Mondiale din 1958

În ultimul act al ediției de acum 68 de ani, în care Brazilia a învins Suedia, scor 5-2, Pele a jucat un rol esențial. Deși avea doar 17 ani, regretatul fotbalist a marcat de două ori în finală și a avut o contribuție uriașă la primul titlu mondial din istoria ”Selecao”.

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Tricoul purtat de Pele pe Rasunda Stadium din Solna și-a schimbat acum proprietarul. Conform , casa de licitații Sotheby’s a anunțat că au existat zece oferte și s-a vândut pentru 4,9 milioane de dolari, devenind cel mai valoros obiect de colecție legat de fostul mare fotbalist.

Cel mai tânăr marcator dintr-o finală de Cupă Mondială, Pele i-a oferit tricoul după meci coechipierului său Dida. Acesta l-a donat Muzeului de Sport din Rio de Janeiro, care în 2004 l-a vândut la o licitație pentru suma de 105.600 de dolari.

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Entuziasm după suma obținută la licitație

Interesul arătat pentru tricoul purtat de Pele la primul titlu mondial al Braziliei și suma uriașă cu care s-a vândut, chiar înaintea , arată că fostul mare fotbalist rămâne în continuare o icoană pentru acest sport.

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”Rezultatul de astăzi este o dovadă puternică a moștenirii durabile a unuia dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Acest tricou nu este doar o amintire durabilă a unuia dintre cele mai importante momente din istoria fotbalului, ci este în principal legat de momentul care l-a catapultat pe Pele într-o icoană sportivă mondială.

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Înaintea finalei Cupei Mondiale din acest weekend, este deosebit de potrivit să vedem un entuziasm atât de puternic pentru tricoul purtat de Pele, în momentul în care a marcat ambele goluri în acea zi, acum mai bine de șase decenii”, a declarat Brendan Hawkes, șeful departamentului de strategie și dezvoltare sportivă de la Sotheby’s.

Pele, devansat doar de Maradona

Suma obținută pentru tricoul purtat de Pele în finala Mondialului din 1958 este a doua cea mai mare din istoria fotbalului. Cel mai scump obiect vândut vreodată rămâne tricoul îmbrăcat de Diego Maradona în sfertul cu Anglia de la ediția din 1986, când , dar și reușita declarată cea mai frumoasă a secolului.

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Însă, cele mai scumpe obiecte sportive nu vin din fotbal. Pe prima poziție se află un tricou al legendarului jucător de baseball Babe Ruth, care s-a vândut cu 24 de milioane de dolari, urmat de echipamentul ”Ultimul dans” al baschetbalistului Michael Jordan, achiziționat pentru 10,1 milioane de dolari.

S-a licitat și pentru obiecte deținute de Maradona și Messi

În cadrul licitației de la New York a casei Sotheby’s s-au mai vândut și alte obiecte legate de fotbal. Banderola de căpitan a lui Diego Maradona de la Mondialul din 1986 s-a vândut cu 512.000 de dolari.

Un tricou purtat de Lionel Messi în timpul victoriei dramatice a Barcelonei, scor 6-1, împotriva lui PSG, în optimile de finală ale Champions League din 2017, a fost achiziționat cu 217.600 de dolari, în timp ce tricoul lui David Beckham de la cea de-a 50-a sa selecție la naționala Angliei, purtat la Cupa Mondială din 2002, a costat 51.200 de dolari.