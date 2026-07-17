Tricoul purtat de Pele în finala Cupei Mondiale din 1958, scos la licitație. Suma fabuloasă pentru care s-a vândut

Colecționarii au avut o nouă ocazie de a-și cheltui banii pe diferite obiecte sportive cu mare însemnătate. Piesa de rezistență a unei licitații organizate în New York a fost tricoul îmbrăcat de legendarul Pele în finala Cupei Mondiale din 1958.
În ultimul act al ediției de acum 68 de ani, în care Brazilia a învins Suedia, scor 5-2, Pele a jucat un rol esențial. Deși avea doar 17 ani, regretatul fotbalist a marcat de două ori în finală și a avut o contribuție uriașă la primul titlu mondial din istoria ”Selecao”.
Tricoul purtat de Pele pe Rasunda Stadium din Solna și-a schimbat acum proprietarul. Conform BBC, casa de licitații Sotheby’s a anunțat că au existat zece oferte și s-a vândut pentru 4,9 milioane de dolari, devenind cel mai valoros obiect de colecție legat de fostul mare fotbalist.
Cel mai tânăr marcator dintr-o finală de Cupă Mondială, Pele i-a oferit tricoul după meci coechipierului său Dida. Acesta l-a donat Muzeului de Sport din Rio de Janeiro, care în 2004 l-a vândut la o licitație pentru suma de 105.600 de dolari.
Interesul arătat pentru tricoul purtat de Pele la primul titlu mondial al Braziliei și suma uriașă cu care s-a vândut, chiar înaintea finalei Cupei Mondiale din 2026, arată că fostul mare fotbalist rămâne în continuare o icoană pentru acest sport.
”Rezultatul de astăzi este o dovadă puternică a moștenirii durabile a unuia dintre cei mai mari fotbaliști din toate timpurile. Acest tricou nu este doar o amintire durabilă a unuia dintre cele mai importante momente din istoria fotbalului, ci este în principal legat de momentul care l-a catapultat pe Pele într-o icoană sportivă mondială.
Înaintea finalei Cupei Mondiale din acest weekend, este deosebit de potrivit să vedem un entuziasm atât de puternic pentru tricoul purtat de Pele, în momentul în care a marcat ambele goluri în acea zi, acum mai bine de șase decenii”, a declarat Brendan Hawkes, șeful departamentului de strategie și dezvoltare sportivă de la Sotheby’s.
Suma obținută pentru tricoul purtat de Pele în finala Mondialului din 1958 este a doua cea mai mare din istoria fotbalului. Cel mai scump obiect vândut vreodată rămâne tricoul îmbrăcat de Diego Maradona în sfertul cu Anglia de la ediția din 1986, când a marcat golul numit ”Mâna lui Dumnezeu”, dar și reușita declarată cea mai frumoasă a secolului.
Însă, cele mai scumpe obiecte sportive nu vin din fotbal. Pe prima poziție se află un tricou al legendarului jucător de baseball Babe Ruth, care s-a vândut cu 24 de milioane de dolari, urmat de echipamentul ”Ultimul dans” al baschetbalistului Michael Jordan, achiziționat pentru 10,1 milioane de dolari.
În cadrul licitației de la New York a casei Sotheby’s s-au mai vândut și alte obiecte legate de fotbal. Banderola de căpitan a lui Diego Maradona de la Mondialul din 1986 s-a vândut cu 512.000 de dolari.
Un tricou purtat de Lionel Messi în timpul victoriei dramatice a Barcelonei, scor 6-1, împotriva lui PSG, în optimile de finală ale Champions League din 2017, a fost achiziționat cu 217.600 de dolari, în timp ce tricoul lui David Beckham de la cea de-a 50-a sa selecție la naționala Angliei, purtat la Cupa Mondială din 2002, a costat 51.200 de dolari.