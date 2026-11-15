Sport

Tricoul semnat al lui Adrian Mutu, expus alături de nume mari ale fotbalului. Eveniment deosebit la Ploiești. Galerie Foto

Mihai Dragomir
15.11.2026 | 14:11
Tricoul semnat al lui Adrian Mutu expus alaturi de nume mari ale fotbalului Eveniment deosebit la Ploiesti Galerie Foto
GALERIE FOTO
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Weekend fotbalistic la Ploiești. Expoziție cu obiecte rare și originale. Foto: Colaj FANATIK.
Ploiești a găzduit în weekend-ul 14-15 noiembrie un eveniment special, dedicat pasionaților fotbalului. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile despre ce și unde poți admira.
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Ploiești respiră fotbal. Palatul Culturii, din centrul orașului, găzduiește în weekend-ul 14-15 noiembrie un eveniment dedicat iubitorilor fotbalului, în special colecționarilor. SICAR Museum prezintă o expoziție deosebită de tricouri originale, semnate, ale foștilor mari jucători. Vezi în rândurile următoare ce alte surprize te așteaptă.

Expoziție la Ploiești dedicată pasionaților de fotbal

Chiar dacă vremea de afară îndeamnă multă lume să stea în confortul propriei case, există și activități care merită un efort pentru părăsirea locuinței și petrecerea timpului liber într-un mod plăcut. Palatul Culturii, din centrul Ploieștiului, găzduiește în acest weekend o expoziție dedicată pasionaților de fotbal. Puteți vedea aici mai multe tricouri originale, semnate, ale unor foști mari fotbaliști. Printre tricourile expuse se află foști mari jucători din România precum Adrian Mutu, Gheorghe Hagi, Gheorghe Popescu, Dănuț Lupu, Marius Lăcătuș sau Marcel Răducanu, dar și legende internaționale precum regretatul Pele, Kempes, Figo, Inzaghi, Beckham sau Sneijder.

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Nici noua generație nu a fost uitată, tricourile lui Lamine Yamal, Julian Alvarez, Kylian Mbappe sau Rafael Leao strălucind printre celelalte enumerate anterior. Pe lângă toate aceste obiecte sunt expuse și bilete de meci de la Campionatele Mondiale și Campionatele Europene unde naționala României a participat, precum și programe de meci sau albume de colecție completate integral cu abțibilduri ale foștilor mari fotbaliști români. Totul este pus la dispoziție de SICAR Museum, un concept ce presupune o arhivă sportivă rară, de la fotbal, box, baschet, gimnastică, până la handbal, volei, ciclism. Obiectele expuse au trecut înainte printr-o verificare amănunțită în privința originalității lor, publicul având ocazia să vadă doar piese veridice, nu trucate.

La eveniment a fost prezent și marele Mircea Dridea, fostul jucător emblematic al Petrolului Ploiești. În vârstă de 89 de ani, acesta nu s-a sfiit să glumească și să se fotografieze cu cei care au venit înaintea lui. Ba mai mult, Mircea Dridea a împărțit autografe chiar și celor mici, fascinați de poveștile despre echipa legendară a Petrolului spuse de părinții și bunicii care i-au adus. Sâmbătă și duminică programul a fost deschis între orele 10:00 și 16:00, accesul fiind complet gratuit.

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Obiecte destinate colecționarilor

Evenimentul a conținut și standuri speciale. Colecționarii de cartonașe și abțibilduri cu fotbaliști și echipe de fotbal găsesc aici o sumedenie de astfel de obiecte. Sunt comercializate chiar și albume de fotbal, de la ediții mai vechi până la cele actuale. Pasionații de tricouri pot pleca de aici cu astfel de obiecte, întrucât unul dintre standuri oferă posibilitatea achiziționării lor, precum și a fotografiilor cu autografe, insigne, medalii, eșarfe, șepci și multe altele. Un alt stand oferea abțibilduri rare cu celebrul anime japonez Pokemon.

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Nu doar fotbal. Gimnastica și Jocurile Olimpice, prezente printre exponate

Așa cum am precizat mai sus, SICAR Museum nu se concentrează exclusiv pe fotbal, ci acordă importanță și altor discipline. La eveniment au fost expuse și mai multe torțe olimpice de la diferite ediții ale JO. Printre exponate și-a făcut loc chiar și o vitrină cu obiecte rare și reviste din presa străină dedicată Nadiei Comăneci, care a împlinit de curând vârsta de 65 de ani.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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