Tricouri cu Lionel Messi, vandalizate! Starul lui Inter Miami i-a scos din sărite pe fani. Foto

Fanii lui Lionel Messi l-au luat la țintă chiar pe starul argentinian, după ultimul meci al lui Inter Miami. Extrem de furioși, susținătorii campionului mondial au vandalizat tricouri de joc cu numele octuplului Balon de Aur.

Inter Miami a câștigat duelul din deplasare cu Vancouver Whitecaps, scor 2-1, în Major League Soccer (MLS). Totuși, Lionel Messi, Luis Suarez și Sergio Busquets nu au făcut deplasarea în Canada pentru duelul de pe „BC Place”.

Absența celor trei staruri ale lui Inter Miami, , i-a scos din sărite pe fanii fotbalului din Vancouver. Fanii și-au manifestat furia și au protestat, vandalizând și purtând tricouri cu numele starului argentinian.

Imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare. Conform , un suporter a venit din Hong Kong pentru a-l vedea la treabă pe Lionel Messi. Suporterul a ratat pentru a doua oară șansa de a-l urmări pe viu pe „decarul” argentinian după .

Gerardo Martino a sărit în apărarea vedetelor de la Inter Miami

Gerardo „Tata” Martino a explicat motivele pentru care Lionel Messi, Luis Suarez și Sergio Busquets nu au făcut deplasarea la Vancouver pentru meciul lui Inter Miami. Antrenorul sud-american a mărturisit că a luat decizia de a-i lăsa „acasă” pe cei 3 fotbaliști după ultimul antrenament.

„Ne-am antrenat cu o zi înainte de meci. Când am terminat, am discutat cu staff-ul și am discutat cu jucătorii, iar în acel moment am decis că ei nu vor face parte din echipă.

Înțelegem frustrarea oamenilor, în special în ceea ce privește dorința de a-i vedea pe acești jucători, dar este treaba noastră ca staff să luăm aceste decizii care sunt incomode.

Înțelegem ce provoacă acești jucători în ligă și pe piață, dar trebuie să luăm aceste măsuri care uneori sunt neplăcute pentru oameni. Dar sunt benefice pentru jucători”, a declarat Gerardo Martino.

Inter Miami, lider în Conferința de Est din MLS

Inter Miami ocupă primul loc în clasamentul din Major League Soccer, Conferința de Est. Formația patronată de David Beckham și frații Mas a adunat 34 de puncte, după 16 meciuri. Locul 2 este ocupat de Cincinnati, cu 33 de puncte, după 15 etape.

Finlandezul Robert Taylor a deschis scorul pentru Inter Miami în meciul cu Vancouver. Avantajul formației din Florida a fost dublat de Campana, în minutul 54, din pasa aceluiași Taylor. Gauld, din penalty, a marcat pentru gazde și a stabilit scorul final.