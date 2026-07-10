Tricouri de SuperLiga la prețuri de Champions League! Cât de scump vând FCSB, Dinamo, Rapid sau U Craiova

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Merchandising-ul devine, cu fiecare an care trece, o activitate din ce în ce mai importantă pentru cluburile românești. FANATIK a analizat oferta a cinci cluburi importante din Superliga la capitolul tricouri de joc, pentru a vă oferi o imagine a prețului practicat pe acest segment al materialelor promoționale.

Cluburile din SuperLiga se țin cot la cot cu forțele din vest

Prețul final din imaginea de mai jos este format din prețul tricoului „standard”, la care se adaugă opțiuni, în funcție de politica fiecărui club. În cazul FCSB, care își va lansa noile tricouri pe 15 iulie, am luat în calcul prețul întreg pentru tricoul de joc din sezonul recent încheiat.

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, oferă în prețul de bază atât personalizarea (imprimare nume și număr), cât și sponsorii de pe partea din spate a tricoului. Nu există opțiunea aplicării patch-ului cu logo-ul Superligii. O ofertă cu structură simplă, 400 de lei tricoul de joc cu toate opțiunile incluse. Cea mai ieftină variantă dintre cele 5 analizate. Contextul se aplică pentru echipamentele din sezonul trecut.

Rapid vinde tricouri cu semnăturile jucătorilor

. Clubul a ridicat în ultimii 4 ani standardele de preț, se situează pe locul 4 în clasament. Tricoul de bază este cel mai ieftin (370 de lei), dar varianta echivalentă cu cea oferită de U Cluj, de exemplu (cu nume, număr și sponsor pe spate) costă deja 430 de lei. Exista și opțiunea patch-ului de Superliga pentru încă 30 de lei.

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Interesant, Rapidul oferă suporterilor săi tricoul și în varianta semnată de jucători (pentru colecționari). Astfel, pe lângă prețul tricoului, o semnătură costă 99 de lei, 2-5 semnături 149 lei, 6-11 semnături 199 lei, iar pentru 249 lei suporterul primește tricoul cu autografele tuturor fotbaliștilor din lot.

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La Dinamo, în prețul de bază de 440 lei intră și sponsorul de pe spatele tricoului. Dacă vrei să îl personalizezi cu nume și număr, te vă costa suplimentar 50 de lei. Pachetul complet costă așadar 490 de lei, iar opțiunea de patch Superliga nu este în oferta clubului.

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Universitatea Craiova, cu același partener tehnic ca și Dinamo, a vrut să puncteze clasarea superioară cu o mică diferență de preț față de omologii bucureșteni. 408 lei (față de 400 la Dinamo) costă tricoul oltenilor în varianta de bază, care nu conține însă sponsor pe spate. Personalizarea, ca și la Dinamo, costă tot 50 de lei.

FCSB – cel mai scump tricou

În fine, lider (detașat, am putea spune) în acest clasament este FCSB. Tricoul echipei lui Gigi Becali costa sezonul trecut nu mai puțin de 500 de lei, nepersonalizat. Numele și numărul adaugă 50 de lei la preț, iar patch-ul de Superliga se aplică pentru alți 30 de lei.

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Pentru a pune în context prețurile practicate în Superliga, am evitat marile branduri din campionatele de top. Pentru că, în aceste cazuri, dincolo de puterea de cumpărare a pieței, odată cu tricoul achiziționezi și brandul sportiv al clubului. Am ales astfel două exemple mai “pământești” – Royale Union Saint-Gilloise – campioana Belgiei (clubul care l-a cumpărat pe Olaru de la FCSB cu 3 milioane EUR) și respectiv .

Olaru se îmbracă din…România

Tricoul belgienilor (O’neills – brand irlandez), este produs în România și costă, în varianta sa de bază, 70 EUR, adică aproximativ 365 lei. Personalizarea (nume și număr) costă adițional 20 EUR, ceea ce înseamnă că suporterii campioanei Belgiei trebuie să achite un total de aproximativ 470 de lei pentru un tricou personalizat (fără sponsor pe spate, dacă el există).

Fiorentina, care sărbătorește centenarul în toamna acestui an, a lansat recent tricoul sezonului 2026-2027. Produs de Joma, tricoul centenar (așadar unul de colecție și inscripționat ca atare) costă 497 lei (EUR 95, dar site-ul Fiorentinei oferă prețurile direct în lei). Adăugarea patch-ului Serie A duce prețul la 550 lei. Preț similar cu cele practicate în prima ligă, pe o piață cu o putere de cumpărare semnificativ mai mare.