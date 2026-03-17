Trio letal! De unde vine forța devastatoare a Universității Cluj în acest sezon

„Șepcile roșii” au urcat pe locul doi în clasament, după ce au oprit seria excepțională de victorii a rivalei CFR Cluj, iar titlul nu mai pare o utopie pentru Universitatea Cluj
Catalin Oprea
17.03.2026 | 07:54
ANALIZĂ FANATIK
Lukic, Macalou și Nistor sunt în topul jucîtorilor cu cele mai multe contribuții la gol în acest sezon FOTO sportpictures
Universitatea Cluj a învins, pe teren propriu, scor 2-1, rivala CFR Cluj, în ultimul meci al primei etape din play-off-ul Superligii. În clasamentul play-off-ului conduce Rapid, cu 31 de puncte, urmată de Universitatea Cluj (30), Universitatea Craiova (30), FC Argeş (28), CFR Cluj (27) şi Dinamo (26).

Lukic, Macalou și Nistor – în topul contribuțiilor la goluri

Universitatea, care a avut un start de sezon modest, poate emite acum pretenții chiar la titlul de campioană și în susținerea acestui obiectiv are un avantaj important față de contracandidatele sale.

Echipa lui Bergodi are un trio letal în componență. Este vorba despre trei fotbaliști aflați în topul jucătorilor cu cele mai multe contribuții la gol în acest sezon. Nicio altă echipă din Superligă nu are trei fotbaliști în fruntea acestui clasament.

Concret, „șepcile roșii” îi au pe golgheterul campionatului, bosniacul Lukic, cu 18 contribuții la gol, pe ivorianul Macalou, cu 17 contribuții la gol, și pe veteranul Dan Nistor, cu 13 contribuții la gol. Lukic și Macalou sunt depășiți în acest top doar de Florin Tănase, care este însă ajutat de faptul că a marcat de opt ori din penalty.

Drammeh și Mendy, decisivi în 2026

Trioul letal al Universității este completat de alți doi fotbaliști cu contribuții decisive în atac. Gambianul Drammeh a marcat de cinci ori în 2026, iar francezul Mendy are patru goluri și trei pase de gol de la începutul anului.

Nistor, Drameh, Mendy, Lukic și Macalou au fost toți titulari aseară în meciul cu CFR Cluj, Cristiano Bergodi mizând pe o formulă superofensivă, care finalmente a dat roade, studenții reușind golul victoriei în ultimul minut.

Cu succesul de aseară, „șepcile roșii” nu au mai pierdut în campionat pe teren propriu din 1 noiembrie 2025, Universitatea Cluj – FCSB 0-2. Au urmat acasă opt victorii și o remiză.

Jucătorii cu cele mai multe contribuții la gol în acest sezon

Tănase (FCSB) 11 goluri și 8 pase de gol – 19 contribuții la gol

Lukic (U Cluj) 16 goluri și 2 pase de gol– 18 contribuții la gol

Macalou (U Cluj) 11 goluri și 6 pase de gol– 17 contribuții la gol

Dobre (Rapid) 15 goluri și o pasă de gol – 16 contribuții la gol

Cordea (CFR Cluj) 11 goluri și 4 pase de gol – 15 contribuții la gol

Ișfan (Farul) 10 goluri și 4 pase de gol – 14 contribuții la gol

Nistor (U Cluj) 6 goluri și 7 pase de gol – 13 contribuții la gol

Nsimba (U Craiova) 9 goluri și 3 pase de gol – 12 contribuții la gol

Matos (FC Argeș) 9 goluri și 3 pase de gol– 12 contribuții la gol

