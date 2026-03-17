Trio letal! De unde vine forța devastatoare a Universității Cluj în acest sezon

Universitatea Cluj a învins, pe teren propriu, scor 2-1, rivala CFR Cluj, în ultimul meci al primei etape din play-off-ul Superligii. În clasamentul play-off-ului conduce Rapid, cu 31 de puncte, urmată de Universitatea Cluj (30), Universitatea Craiova (30), FC Argeş (28), CFR Cluj (27) şi Dinamo (26).
Universitatea, care a avut un start de sezon modest, poate emite acum pretenții chiar la titlul de campioană și în susținerea acestui obiectiv are un avantaj important față de contracandidatele sale.
Echipa lui Bergodi are un trio letal în componență. Este vorba despre trei fotbaliști aflați în topul jucătorilor cu cele mai multe contribuții la gol în acest sezon. Nicio altă echipă din Superligă nu are trei fotbaliști în fruntea acestui clasament.
Concret, „șepcile roșii” îi au pe golgheterul campionatului, bosniacul Lukic, cu 18 contribuții la gol, pe ivorianul Macalou, cu 17 contribuții la gol, și pe veteranul Dan Nistor, cu 13 contribuții la gol. Lukic și Macalou sunt depășiți în acest top doar de Florin Tănase, care este însă ajutat de faptul că a marcat de opt ori din penalty.
Trioul letal al Universității este completat de alți doi fotbaliști cu contribuții decisive în atac. Gambianul Drammeh a marcat de cinci ori în 2026, iar francezul Mendy are patru goluri și trei pase de gol de la începutul anului.
Nistor, Drameh, Mendy, Lukic și Macalou au fost toți titulari aseară în meciul cu CFR Cluj, Cristiano Bergodi mizând pe o formulă superofensivă, care finalmente a dat roade, studenții reușind golul victoriei în ultimul minut.
Cu succesul de aseară, „șepcile roșii” nu au mai pierdut în campionat pe teren propriu din 1 noiembrie 2025, Universitatea Cluj – FCSB 0-2. Au urmat acasă opt victorii și o remiză.
Tănase (FCSB) 11 goluri și 8 pase de gol – 19 contribuții la gol
Lukic (U Cluj) 16 goluri și 2 pase de gol– 18 contribuții la gol
Macalou (U Cluj) 11 goluri și 6 pase de gol– 17 contribuții la gol
Dobre (Rapid) 15 goluri și o pasă de gol – 16 contribuții la gol
Cordea (CFR Cluj) 11 goluri și 4 pase de gol – 15 contribuții la gol
Ișfan (Farul) 10 goluri și 4 pase de gol – 14 contribuții la gol
Nistor (U Cluj) 6 goluri și 7 pase de gol – 13 contribuții la gol
Nsimba (U Craiova) 9 goluri și 3 pase de gol – 12 contribuții la gol
Matos (FC Argeș) 9 goluri și 3 pase de gol– 12 contribuții la gol