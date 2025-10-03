Trionda e mingea oficială pe care o vor folosi tricolorii dacă se califică la Campionatul Mondial din SUA. Cât costă balonul lansat cu o tehnologie de top

Trionda, mingea oficială a Cupei Mondiale din 2026, a fost prezentată oficial la New York. Realizată de Adidas, ea pune în valoare toată tehnologia posibilă pentru a asigura un joc cât mai corect.

ADVERTISEMENT

Trionda e mingea oficială a Cupei Mondiale din SUA; Canada și Mexic

. Realizată cu o nouă construcție cu patru panouri pentru performanțe superioare, geometria fluidă a designului reproduce undele reprezentate în numele oficial al mingii.

Fiecare panou include culorile naționale: roșu, albastru și verde, care se unesc formând un triunghi în centrul panoului. Ideea e de a simboliza unirea a trei țări pentru a găzdui turneul pentru prima dată.

ADVERTISEMENT

Fiecare țară gazdă este, de asemenea, reprezentată de o iconografie semnificativă: o stea pentru SUA, o frunză de arțar pentru Canada și un vultur pentru Mexic. Aceste pictograme apar ca grafică atrăgătoare pe panouri și sunt subtil gravate în baza mată a mingii, creând o textură detaliată, vizibilă de aproape.

Trionda încorporează cea mai nouă tehnologie Connected Ball

Din punct de vedere al performanței, construcția cu patru panouri este proiectată cu cusături adânci și linii gravate strategic, împreună cu pictogramele țării în relief. S-a creeat astfel o suprafață care asigură stabilitate optimă în zbor prin distribuirea uniformă a rezistenței

ADVERTISEMENT

Cealaltă mare noutate a mingii este că încorporează cea mai recentă tehnologie Connected Ball, cu un sistem inovator de cipuri montat lateral. Senzorul de mișcare IMU de 500 Hz este acum găzduit într-un strat special creat pe unul dintre cele patru panouri. Adăugarea de contragreutăți pe celelalte trei panouri asigură stabilitate și echilibru în zbor.

ADVERTISEMENT

Trionda va trimite date precise către sistemul VAR

Tehnologia trimite date precise către sistemul Video Assistant Referee (VAR) în timp real, care, combinate cu datele privind poziția jucătorilor și prin inteligența artificială, îi va ajuta pe arbitri să ia decizii mai rapide în ofsaid.

Dezvoltată în strânsă colaborare cu Kinexon, adidas Connected Ball Technology poate ajuta, de asemenea, arbitrii să identifice fiecare atingere individuală a mingii, reducând timpul necesar pentru rezolvarea unor incidente pe gazon, cum ar fi potențialele hențuri.

ADVERTISEMENT

Mingea va primi informații de la până la douăsprezece camere (în funcție de fiecare locație, dar întotdeauna minimum opt), dispuse pe stadioane și conectate la senzorul de mișcare al cipului.

Balonul va fi folosit de cele 48 de echipe care vor evolua la turneul final.

Mingea se găsește deja la vânzare pe siteurile din SUA. Varianta oficială costă 170 de dolari, iar replica 65 de dolari.

18 echipe sunt sigure că vor folosi Trionda

La turneul final s-au calificat deja 18 echipe: SUA, Mexic, Canada (gazde), Japonia, Iran, Australia, Iordania (debut), Coreea de Sud, Uzbekistan (debut), Noua Zeelandă, Argentina, Brazilia, Uruguay, Paraguay, Ecuador, Columbia, Tunisia și Maroc.

Turneul final al Campionatului Mondial din vara lui 2026 se va disputa pe parcursul a 39 de zile. Statele Unite vor găzdui cea mai mare parte a turneului, cu 11 oraşe: Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami şi New York/New Jersey. Mexico City, Guadalajara şi Monterrey sunt reprezentantele Mexicului, în timp ce Vancouver şi Toronto sunt orașele din Canada care vor găzdui partide.