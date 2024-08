Triplă dezamăgire la US Open 2024. Fostele câştigătoare care au dat-o în bară la debut, cu două ”românce” printre ele

US Open 2024, turneul de Grand Slam de la New York, a consemnat deja câteva mari surprize, favorite importante precum Maria Sakkari, Jelena Ostapenko şi Danielle Collins părăsind competiţia încă din primul tur. De asemenea, ediţia din acest an a rămas fără trei dintre campioanele din anii precedenţi.

Sloane Stephens a pierdut un meci incredibil, în care a condus cu 6-0, 3-0

Prima campioană de la US Open care a clacat în runda inaugurală a fost o mare dezamăgire pentru gazde. Învingătoare în 2017 la Flushing Meadows, americanca Sloane Stephens nu numai că a fost învinsă în primul tur, dar a făcut-o într-un mod incredibil, cu una dintre cele mai spectaculoase răsturnări de scor din istorie.

Clasată pe locul 62 mondial, Stephens a întâlnit-o pe Clara Burel din Franţa, locul 56 WTA, iar startul de meci a fost unul ideal pentru favorita publicului. Jucătoarea de culoare a condus chiar cu 6-0, 3-0, înainte ca Burel să revină miraculos şi să se califice în faza următoare, scor final 0-6, 7-5, 7-5.

Emma Răducanu, eliminată cu lacrimi în ochi de la US Open

După modelul Stephens, au urmat jucătoarele cu origini româneşti Emma Răducanu şi Bianca Andreescu, care au stabilit recorduri de precocitate la US Open. Dacă britanica Emma Răducanu a dat lovitura carierei în 2021, la 18 ani, câştigând turneul după ce a trecut prin calificări, canadianca Bianca Andreescu s-a impus la New York în 2019, la 19 ani, după o finală cu Serena Williams.

Locul 72 în lume, Emma Răducanu n-a avut o tragere la sorţi norocoasă şi a înfruntat-o în primul tur pe americanca Sofia Kenin, 56 WTA, la rândul ei fostă câştigătoare de Grand Slam, la Australian Open 2020. După un meci echilibrat, întins pe trei seturi, Kenin a câştigat cu 6-1, 3-6, 6-4.

, ea venind la US Open cu speranţe mari, după ce în această vară a avut un program special de pregătire, evitând să participe atât la Jocurile Olimpice cât şi la turneele pregătitoare desfăşurate peste Ocean.

”Cred că am învățat ceva din asta și data viitoare îmi voi gestiona programul puțin diferit. Mă simt căzută psihic, sunt tristă. Evident, acesta este un turneu unde mereu vreau să am rezultate pozitive”, a declarat Emma Răducanu cu lacrimi în ochi.

Bianca Andreescu, eliminată din nou la un Grand Slam de italianca Jasmine Paolini

De o soartă similară a avut parte și Bianca Andreescu, jucătoarea din Canada născută din părinți români . La fel ca Emma, Bianca a avut parte de o adversară redutabilă, italianca Jasmine Paolini, locul 5 mondial, finalistă la Roland Garros și Wimbledon în acest an.

Bianca Andreescu, locul 167 WTA, a făcut un meci bun, dar Paolini a trecut mai departe, cu 6-7, 6-2, 6-4. A fost al treilea Grand Slam la rând, după Roland Garros și Wimbledon în care Paolini o elimină pe Bianca Andreescu, provocând o reacţie simpatică a canadiencei. ”Data viitoare să mă laşi să câştig…”, i-a transmis aceasta adversarei sale la strângerea de mână de la final.