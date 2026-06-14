Tripleta de Champions League a lui Gigi Becali, în vacanță, în Turcia. Două vedete de la FCSB încearcă să-l convingă pe Drăguș să semneze

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Denis Drăguș (26 de ani) la FCSB este marele vis al lui Gigi Becali (67 de ani). Atacantul mai are contract cu Trabzonspor până în vara lui 2028, dar latifundiarul din Pipera e dispus să plătească o gălăgie de bani pentru a îl transfera acum pe internaționalul român.

Gigi Becali îl vrea pe Drăguș la FCSB. Tănase și Radunovic îi fac marcaj în Turcia

FANATIK a aflat în exclusivitate că, în această perioadă, Denis Drăguș își petrece vacanța cu doi fotbaliști de la FCSB, cu care ar putea fi coleg dacă Gigi Becali reușește să își ducă planul la bun sfârșit. Tripleta de Champions League a lui Becali este în vacanță în Belek, iar cele două vedete care îl acompaniază pe Drăguș sunt Florin Tănase (31 de ani) și Risto Radunovic (34 de ani). Tănase a plecat în Turcia încă de miercuri, 10 iunie, în timp ce Radunovic a ajuns în Belek, sâmbătă, 13 iunie.

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Deși mai are doi ani de contract cu Trabzonspor, odată cu revenirea din împrumutul de la Gaziantep. Pe fir a intrat fiul lui Ianis Hagi. La eveniment, latifundiarul din Pipera s-a fotografiat atât cu Denis Drăguș, cât și cu Florinel Coman. Becali îi vrea pe amândoi la FCSB și le-a promis aproximativ 2.000.000 de euro dacă acceptă să îmbrace tricoul roș-albastru.

„El (n.r. – Drăguș) aparține de un club și mi-a zis că trebuie să ia bani de acolo. Mi-a spus: ‘Eu mă duc, îmi văd de treaba mea, să vedem ce bani îmi dau’. Cei de acolo trebuie să îi dea bani ca să întrerupă contractul, pentru că nu-l mai vor. Dacă îmi cer mie 500.000 de euro… în mod normal ei ar trebui să-i dea lui 1,5 milioane de euro.

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Coman a zis că dacă i se dau 600.000-700.000 de euro își vede de treabă. I-am zis și lui Drăguș: ‘Le dau și eu bani. Cu prime, cu tot, pot să-ți dau un milion’. Lui Florinel îi dau și lui 700.000-800.000 de euro. Părerea mea este că Drăguș e cel mai valoros jucător român”, a declarat Gigi Becali.

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Florin Tănase a plecat în vacanță fără să prelungească cu FCSB

Până să îl convingă să pe Denis Drăguș să îi fie coleg la FCSB, Florin Tănase trebuie mai întâi să își pună el semnătura pe noul contract cu roș-albaștrii. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că

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Chiar dacă Tănase nu a fost contactat încă de conducere pentru prelungirea înțelegerii, Gigi Becali știe ce ofertă vrea să îi facă preferatului său: contract pe doi ani, cu un salariu lunar de 30.000 de euro și bonusuri de performanță care îi pot aduce fotbalistului un câștig de aproximativ 900.000 de euro.