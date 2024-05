„Tripleta de forță” care a salvat Gloria Buzău de la desființare și a dus-o în SuperLiga. „E un proiect de suflet!”

Lupta pentru promovare în eșalonul secund a adus surprize, după ce legea anti-echipe publice a decimat play-off-ul. Gloria Buzău a tras lozul câștigător, alături de Unirea Slobozia, iar cele două vor da piept cu Artizanii succesului sunt trei oameni importanți ai județului, președintele CJ Emanoil Neagu, primarul Constantin Toma și vicepreședintele CJ Felix Rache, care au salvat echipa de la desființare în urmă cu trei ani și au dus-o până în elita fotbalului românesc.

Acum doar trei ani, Gloria Buzău era o incertitudine, iar pe birourile conducerii era foaia de retragere din competiție. De drept public pe aproape toată perioada, Gloria s-a văzut nevoită să colaboreze cu privatul pentru îndeplinirea visului.

Felix Rache, actualul vicepreședinte al Consiliului Județean Buzău, a fost unul dintre artizanii proiectului ambițios care a dus un parteneriat public-privat de invidiat, între reprezentanții Consiliului Județean, ai Primăriei și ai trustului Campus Media,iar buzoienii au reușit performanța. La auzul veștilor că Gloria Buzău ar putea dispărea, iar Primăria se gândea să ia în serios asta, Felix Rache a reacționat imediat.

Vicepreședintele Consiliului Județean Buzău a adunat la masă toate puterile politice, indiferent de partid, pentru un singur scop: Gloria Buzău în primul eșalon. Discuția, deși cu viziuni diferite atunci, s-a concretizat în cele din urmă, cu ajutorul președintelui CJ Emanoil Neagu și al primarului Constantin Toma s-au pus bazele unui proiect care s-a dovedit a fi de succes, iar până la realizarea promovării nu a mai fost decât un pas.

Rezultate ascendente în ultimii trei ani

Rezultatele buzoienilor au fost pe o pantă ascendentă, după ce în primul an au ratat play-off-ul cu Cristi Pustai pe bancă. Anul următor a adus o performanță în plus pentru buzoieni, accederea în barajul pentru , care a promovat acum cu Slobozia.

Gloria Buzău a fost răpusă de UTA Arad în barajul de promovare, scor 5-1 la general, însă visul n-a murit. În acest sezon, buzoienii l-au acontat pe Andrei Prepeliță, iar încrederea acordată fostului jucător de la FCSB n-a fost în zadar.

Pe fondul unor probleme ale Corvinului Hunedoara, calificată în finala Cupei României, și a lui CSC Șelimbar, Gloria a profitat. Deși este pe locul 4, incapacitatea celor două de a promova a adus un beneficiu buzoienilor, care au urcat direct în SuperLiga.

Felix Rache, omul care a inițiat proiectul de succes Gloria Buzău: „Suntem acolo unde ne-am dorit!”

Dar cum a fost posibilă această peformanță uriașă obținută de Gloria Buzău, echipă care în urmă cu doar trei ani era la un pas de desființare? Ne dezvăluie chiar Felix Rache, omul care a inițiat proiectul de mare succes și fără aportul căruia nu s-ar fi putut vorbi astăzi de SuperLiga la Buzău.

„Mă bucur că fac parte din acest proiect care se numește FC Buzău – Gloria Buzău. Acest proiect a început acum trei ani când într-o zi am citit în presa locală și în ziarele naționale că Primăria își dorește să retragă din competiție echipa de fotbal FC Buzău. Profitând de relația bună pe care o am cu președintele Consiliului Județean, domnul Emanoil Neagu, chiar dacă suntem din partide diferite, l-am rugat să fie parte în acest proiect. Așa s-a născut, acum trei ani de zile, proiectul meu și al nostru de suflet care se numește FC Buzău – Gloria Buzău. Nu aș fi putut să văd ca echipa fanion a județului, echipa pe care o admiram din copilărie să nu mai existe”.

Felix Rache: „Marcel Ciolacu a fost în tribune la meciurile Gloriei Buzău”

„A fost un crescendo, vă aduceți aminte. În primul an, tot cu domnul Marcel Ciolacu în tribună, nu am putut să intrăm în play-off, cu profesorul Pustai. Apoi, cu tumultuosul Adi Mihalcea, unul dintre cei mai buni antrenori pe care îi are fotbalul românesc, am reușit să ne calificăm în play-off, dar, din păcate, la baraj nu am putut să învingem UTA Arad. Acum, cu experimentatul și tânărul Prepeliță, suntem în SuperLigă.

Cred că astăzi tot poporul microbist din Buzău, toți cei care iubesc fotbalul, apreciază acest proiect, pe care noi, acum trei ani de zile, l-am creionat ca fiind un proiect pe termen mediu. Ne-am propus, dacă vă aduceți aminte, cu un crescendo, ca în trei ani de zile să fim în SuperLigă. Astăzi suntem acolo unde ne-am dorit și cred că trei oameni serioși, și aici nu vorbesc neapărat de antrenori, ci de domnul Emanoil Neagu, de primarul Toma și de mine, au demonstrat că oamenii politici, chiar dacă sunt din partide diferite, pot fi un exemplu de bune practici.

Hai, Buzău! Hai, FC Buzău! Hai, Gloria Buzău! Sper ca acum să ne așezăm din nou la masă, să facem un buget care să ne permită să rămânem în SuperLigă”, a declarat Felix Rache pentru Campus TV după ce Gloria Buzău a promovat în primul eșalon al fotbalului românesc.

Ambiții mari pentru Gloria Buzău după promovare: „Putem ajunge acolo unde n-am fost vreodată, în play-off sau cupele europene!”

Odată visul promovării îndeplinit, ambițiile buzoienilor nu se opresc aici. Felix Rache aspiră la performanțe mult mai mari, cum ar fi accederea în play-off-ul SuperLigii sau calificarea într-o cupă europeană, dar pentru a reuși acest lucru cere sprijinul financiar al investitorilor privați.

„Cred cu tărie și am s-o spun de nenumărate ori că, în momentul acesta, privații trebuie să aducă cei mai mulți bani în proiectul nostru. Banii de la autoritățile locale trebuie să meargă către Centrele de Copii și Juniori. De acum încolo, sunt foarte mulți bani care vin din televiziune, sunt bani care vin din sponsorizări.

Cred că un management privat, cu un management asigurat de cei care sunt investitori, buzoieni de-ai noștri, să nu se înțeleagă că-mi doresc altfel de oameni, să ducem echipa aceasta poate acolo unde n-a fost niciodată, să reușim să jucăm într-o cupă europeană, să reușim să ajungem în play-off.

Sunt optimist pentru că așa sunt optimist din fire, dar… încă o dată, cu emoție o spun, mă bucur că împreună cu președintele Emanoil Neagu și cu primarul Toma am reușit să bucurăm comunitatea noastră! Hai, Buzău!”, a mai spus Felix Rache pentru sursa citată.

Înapoi în primul eșalon după 15 ani

Promovarea Gloriei Buzău nu este prima în eșalonul de top al fotbalului autohton, ci a patra. Ultima promovare a fost în sezonul 2007-2008, când buzoienii s-au salvat inextremis, cu doar un punct peste primul loc retrogradabil, ocupat de Ceahlăul Piatra Neamț.

Salvați, și cu speranțe pentru sezonul viitor, Gloria Buzău a pornit într-o campanie nu foarte reușită. Buzoienii au adunat doar 17 puncte în 34 de etape, cu doar patru victorii și cinci egaluri în tot sezonul, și au retrogradat direct.

