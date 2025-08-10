Sport

Tripleta de președinți din SuperLiga care l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir. Pe ce loc e Meme Stoica

Dumitru Dragomir a făcut topul preşedinţilor de la cluburile din SuperLiga. Fostul şef al Ligii Profesioniste l-a lăudat şi pe Cristi Bobar de la Reşiţa, din liga secundă.
Marian Popovici
10.08.2025 | 19:21
Tripleta de președinți din SuperLiga care l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir. Pe ce loc e Meme Stoica
Tripleta de președinți din SuperLiga care l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir. Pe ce loc e Meme Stoica.

Lupta la titlu se anunţă mai încinsă ca niciodată în SuperLiga. FCSB are probleme mari în acest debut de sezon, în timp ce Universitatea Craiova, CFR Cluj şi Rapid speră să preia coroana roş-albaştrilor.

Tripleta de președinți din SuperLiga care l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care sunt cei mai tari conducători din campionat, spunând că o echipă care vrea să se bată la titlu trebuie să aibă preşedinţi care să fie pregătiţi din „toate punctele de vedere”:

E de felicitat preşedintele Nicolescu. Este meseriaş, să ştii. El, Dani Coman şi Mihai Stoica sunt top. Asta e tripleta de preşedinţi. Şi Balaj este un tip foarte serios. 

El a fost arbitru mare, nu prea a fost conducător. Îţi mai spun unul foarte bun, la Reşiţa. Este foarte bun acolo (n.r. Cristi Bobar)”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică.

Îl vede pe Dani Coman şef la Ligă: „Bate tot!”

Fostul şef al Ligii Profesioniste este unul dintre admiratorii lui Dani Coman, preşedintele lui FC Argeş. Dumitru Dragomir îl vede pe fostul fotbalist al Rapidului drept succesorul lui Gino Iorgulescu, la şefia LPF:

„Unde e conducător bun apare și fotbalul bun. Pe Dani Coman trebuie să îl pună președintele Ligii. Bate tot! Puneți, domnilor, profesioniști și primari. Puneți la fotbal, puneți în toate domeniile.

Merg pe Dani Coman președinte la LPF! El, MM Stoica, sunt 2, 3 în țară buni. Eu îți spun că și Andrei Nicolescu de la Dinamo este capabil”, a spus Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică.

