Tripleta de președinți din SuperLiga care l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir. Pe ce loc e Meme Stoica

Lupta la titlu se anunţă mai încinsă ca niciodată în SuperLiga. , în timp ce Universitatea Craiova, CFR Cluj şi Rapid speră să preia coroana roş-albaştrilor.

Tripleta de președinți din SuperLiga care l-a dat pe spate pe Mitică Dragomir

Dumitru Dragomir a dezvăluit la FANATIK SUPERLIGA care sunt cei mai tari conducători din campionat, spunând că o echipă care vrea să se bată la titlu trebuie să aibă preşedinţi care să fie pregătiţi din „toate punctele de vedere”:

„E de felicitat preşedintele Nicolescu. Este meseriaş, să ştii. El, Dani Coman şi Mihai Stoica sunt top. Asta e tripleta de preşedinţi. Şi Balaj este un tip foarte serios.

El a fost arbitru mare, nu prea a fost conducător. Îţi mai spun unul foarte bun, la Reşiţa. Este foarte bun acolo (n.r. Cristi Bobar)”, a spus Dumitru Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică.

Îl vede pe Dani Coman şef la Ligă: „Bate tot!”

Fostul şef al Ligii Profesioniste este unul dintre admiratorii lui Dani Coman, preşedintele lui FC Argeş. :

„Unde e conducător bun apare și fotbalul bun. Pe Dani Coman trebuie să îl pună președintele Ligii. Bate tot! Puneți, domnilor, profesioniști și primari. Puneți la fotbal, puneți în toate domeniile.

Merg pe Dani Coman președinte la LPF! El, MM Stoica, sunt 2, 3 în țară buni. Eu îți spun că și Andrei Nicolescu de la Dinamo este capabil”, a spus Dragomir la Profeţiile lui DON Mitică.