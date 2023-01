Tripleta Messi – Mbappe – Neymar nu oprește seria neagră. Au jucat prima dată împreună de la Campionatul Mondial, dar PSG a fost egalată în minutul 90+6

PSG a pierdut ultima partidă, 0-1 cu Rennes, și fusese ținută în șah, în tur, de Reims. În plus, se apropie meciurile din Liga Campionilor. A fost motivul pentru care Christophe Galtier n-a mai avut dubii. A fost momentul în care, pentru prima dată după Cupa Mondială, a mizat din startul partidei pe tridentul Messi – Mbappe – Neymar. Degeaba!

Urmăritoarele lui PSG, Lens, Marseille și Monaco au remizat, iar Rennes a pierdut. Pentru PSG era o bună oportunitate de a pune iar un ecart important în fața acestora.

În plus, suntem deja la final de ianuarie. Astfel că, . Astfel că nu mai este mult timp pentru reglaje.

Așadar, așa cum aminteam, un dublu motiv pentru Christophe Galtier să mizeze în formula de start, într-un meci oficial pe ”tridentul” Messi – Mbappe – Neymar.

Pentru prima dată după acel 5-0 cu Auxerre, consemnat pe 13 noiembrie 2022. În ultimul joc dinaintea Cupei Mondiale. De-atunci, doar la , PSG i-a folosit pe cei trei ca titulari.

Reims, care o ținuse în șah în tur, 0-0, venea însă după 11 meciuri fără eșec. Și-a setat ca obiectiv să obțină măcar o remiză, și a închis culoarele. În timp ce, pe contraatac, Balogun și Junya Ito l-au obligat pe Gianluigi Donnarumma să-și arate abilitățile.

La pauză a fost 0-0. Motiv pentru Galtier să-l introducă, la mijloc, pe Verratti. Inițial, mutarea s-a dovedit de bun augur. Mijlocul a fost mai eficient, iar în minutul 51, după un carambol fericit, Neymar a înscris. Parcă pentru a le închide gura criticilor.

Însă, în minutul 59, după o intrare tare, Verratti a fost eliminat. În 10, parizienii au mai trimis mingea în poartă de două ori. Dar reușitele lui Ramos și Hakimi au fost anulate. Justificat, pentru henț, respectiv ofsaid.

Și, cînd PSG se mulțumea că va obține cele trei puncte, a venit lovitura. Contraatac rapid și finalizare de excepție a lui Balogun. Era minutul 90+6. Și criza parizienilor continuă!

Balogun scores in the final moments against PSG!

— DailyAFC (@DailyAFC)