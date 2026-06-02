Triplu campion în SuperLiga, chemat la bătaie în RXF: „A fost de cascadorii râsului! Lupt cu oricine mă provoacă”

ADVERTISEMENT

Daniel Chiriță (52 de ani) se pregătește pentru debutul în box. Fostul fotbalist de la Petrolul, Craiova, Rapid, Șahtior Donețk sau Zenit, va urca în ring pe 23 iunie. El se va lupta cu Justițiarul de Berceni (n.r. – Alexandru Costandachi) în main event-ul galei RXF Next Fighter 31. Evenimentul va fi transmis în direct pe VOYO, de la ora 20:00.

Daniel Chiriță se bate cu Justițiarul de Berceni la RXF Next Fighter 31

Daniel Chiriță a dezvăluit că inițial trebuia să boxeze împotriva unui alt adversar, dar planurile s-au schimbat pe parcurs. „Eu nu știam nimic concret. Kamara a vorbit cu cei de la RXF, care apoi m-au sunat. Inițial m-au sunat și mi-au propus un luptător, pe unul Eremia, cred că fratele Alinei Eremia. Eu am fost de acord. Peste câteva zile m-au sunat cei de la RFX și mi-au zis că a picat meciul, pentru că bursa era prea mare pentru el. Și mi l-au dat pe celălalt (n.r. – Justițiarul de Berceni).

ADVERTISEMENT

Am zis ‘Da, domne, nu e nicio problemă. E o provocare. Accept!’ Eu nici nu îl cunoșteam, nu știam de el. Nu știam cine e Justițiarul de Berceni. Acum m-am interesat și am văzut că prinde pedofili. Eu nu știam ce face. Nu l-am cunoscut. Dar dacă asta a fost provocarea și ei (n.r. – RXF) mi-au dat ce am cerut, am acceptat”, a declarat Daniel Chiriță, în exclusivitate pentru FANATIK.

Cristi Bud, următoarea țintă

Daniel Chiriță nu are de gând să se oprească la meciul cu Justițiarul de Berceni din 23 iunie. Fostul fundaș l-a provocat public pe Cristi Bud. . „Eu mă antrenez. Fac box cu băieții de la sală, o dată sau de două ori pe săptămână. Sunt și aici (n.r. – la Ploiești) cu Leonard Doroftei. Dacă era acum Leonard liber mă antrenam cu el. În București e mai greu, dar o să fac naveta.

ADVERTISEMENT

Eu mă pregătesc. Veți vedea că sunt pregătit. Nu o să mă bat cum s-a bătut Cristi Bud cu ăla (n.r. – Stelian Ogică). O să vedeți că am habar! Ce au făcut ei nu a fost box! A fost de cascadorii râsului. (n.r. – Justițiarul nu e rău, s-a mai bătut în RXF) Știu. L-am urmărit acum și îmi place provocarea asta. M-a ambiționat foarte tare!

ADVERTISEMENT

O să ne batem pe box, nu mă bag la kickbox. Pentru că mai joc fotbal la Old Boys și nu vreau să îmi rup picioarele. Mie îmi place oricum boxul. Chiar mi-a surâs ideea asta, deși, inițial, am zis că nu. Au inistat și mi-a plăcut ideea asta. Am zis ‘Da, domne, pe box mă bat’.

ADVERTISEMENT

(n.r. – Vrei să te mai bați și după acest meci sau aștepți să vezi cum se termină?) Păi da. Am lansat deja o provocare. Am vorbit când am fost la RXF și am dat interviu, am zis că aș vrea să mă bat cu Cristi Bud. Am tot văzut că l-a provocat pe Eric. O să vedeți ceva frumos din partea mea. Nu vă gândiți că am 52 de ani. O să vedeți că o să ofer ceva spectaculos! Oricine mă provoacă, accept. Dar nu profesioniști. Doar așa, ca mine, foști sportivi. Nu mă pot bate cu oameni care vin din box”, a adăugat fostul fundaș.

Ultrașii Petrolului vin să îi facă galerie lui Chiriță

Daniel Chiriță este una dintre legendele Petrolului din istoria modernă a clubului de pe „Ilie Oană”. El a cucerit cu „lupii galbeni” Cupa României, în 1995, în finala disputată contra Rapidului. În exclusivitate pentru FANATIK, Chiriță a dezvăluit că va fi susținut inclusiv de ultrașii ploieșteni la gala RXF Next Fighter 31, care va avea loc la Club One, din Regie.

ADVERTISEMENT

„Au anunțat că vor veni băieții din galerie, colegii mei de la Atletico Floreasca. O să vină multă lume să mă susțină. De la Petrolul din galerie vor veni 30-40 de băieți să mă susțină.

(n.r. – Bud a dat un răspuns?) Nu știu. Eu l-am sunat. I-am zis ‘Bă, vezi că te-am provocat! Din partea mea, provocarea a plecat’. Vă promit ceva frumos, acum, pe 23 iunie. Voi fi foarte bine pregătit din toate punctele de vedere. Nu veți vedea pumni aruncați aiurea. Totul e ca la carte. Cum ar trebui să fie un meci. Nu sunt profesionist, dar veți vedea ceva care cred că o să vă placă. De când am semnat contractul sunt în pregătire zi de zi.

Nu contează că e mai mare (n.r. – Justițiarul). Contează să ai condiție fizică și să stai bine pe cardio. Dacă ai condiție fizică bună și poți sta cu brațele sus, cred că poți face diferența. Când ești pregătit, știi să ataci, să blochezi… Pentru un sportiv care nu e antrenat e greu să facă față. M-am uitat la 2-3 meciuri ale lui. E bun pe trânte, pe picioare. E tânăr, dar la box e altceva. La box nu te arunci sau dai cu piciorul. La box trebuie să știi să stai în gardă, să te miști, să lovești”, a conchis Daniel Chiriță.