Triplul campion al României cu FCSB și-a anunțat retragerea din fotbal în ziua meciului cu UTA: „E o decizie firească!”

Momentul retragerii din fotbal este unul special în viața unui fotbalist. Un fost multiplu campion al României cu FCSB a decis să își atârne ghetele în cui. Despre cine este vorba și ce a spus chiar în ziua meciului cu UTA.

Cornel Râpă își încheie cariera. Anunțul făcut de fostul jucător de la FCSB

Cornel Râpă, cel care a revenit în România la UTA în vara anului 2024 și a rămas liber de contract în vara acestui an, a anunțat că se oprește din a mai juca fotbal. Jucătorul ajuns la 35 de ani se retrage.

a dezvăluit că nu i-a fost ușor să ia , însă a discutat cu familia și au stabilit de comun acord că este mai bine să fie aproape de cei dragi. Lipsa ofertelor din partea altor cluburi a contribuit de asemenea.

„M-am hotărât să iau decizia asta. Nu mi-a fost ușor, dar în același timp e o decizie firească pentru mine. Nu am avut nici foarte multe variante așa că am decis să-mi închei cariera. Am ajuns de comun acord cu soția să fiu cât mai aproape de casă, dar variantele pe care le aveam nu s-au concretizat și am decis să mă retrag.

Sincer să fiu sunt mândru de parcursul meu. Am avut momente extraordinare, începând cu titlul de la Galați. Cel mai frumos lucru când câștigi campionatul cu echipa unde ai făcut junioratul, unde ai copilărit. Orașul ăla e casa ta.

Apoi am avut o experiență senzațională la FCSB, unde m-am călit ca om. Nu mai eram copilul ăla al casei la Galați, unde lumea te mai ținea în brațe. Acolo erai pe cont propriu, nimeni nu avea răbdare. Ceea ce contează pentru un fotbalist!”, a spus Cornel Râpă la

Locul unde Cornel Râpă s-a simțit, de fapt, cel mai bine în cariera sa

Cornel Râpă a bifat mai multe echipe în carieră, însă cel mai bine s-a simțit în Polonia, acolo unde a îmbrăcat tricoul celor de la Pogon Szczecin, iar ulterior al celor de la Cracovia.

„Când mergi în străinătate nu cred că îi pasă cuiva dacă ai dormit bine, totul e în sarcina ta. În Polonia m-am simțit special, era prima mea ieșire din țară. Nu știam limba, oameni reci, dar acolo m-am simțit total diferit, peste cum m-am simțit în România ca fotbalist. Cu trecerea timpului au văzut și ei că nu sunt trecător prin campionatul lor și asta m-a făcut să fiu unul dintre ei”, a mai spus fostul campion al României, conform sursei.

Cariera lui Cornel Râpă

Crescut de Oțelul Galați, Cornel Râpă a evoluat în cea mai mare parte a carierei sale ca fundaș lateral dreapta. A jucat alături de gălățeni, dar și de FCSB, următoarea echipă din cariera sa, în Champions League și Europa League.

Tot alături de cele două echipe românești a cucerit în total 4 titluri de campion al României (unul cu Oțelul și alte trei cu FCSB). De asemenea, el a câștigat trofee și în Polonia, cu Cracovia (Cupa în 2020 și Supercupa în 2021).