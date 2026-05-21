Triplul campion din SuperLiga a ajuns șofer pe Uber: „Fac mai mulți bani decât din fotbal”

Fostul atacant care a cucerit cinci trofee în Gruia a vorbit despre viața din Elveția și despre meseria din care spune că poate câștiga mai mult decât în perioada în care evolua în fotbalul românesc.
Alex Bodnariu
21.05.2026 | 15:00
Cristi Bud, atacantul cu cinci trofee câștigate la CFR Cluj, s-a lăsat de fotbal și duce o viață lipsită de griji în Elveția. Fostul atacant face ride sharing și are un salariu pe care mulți români din țară l-ar invidia.

Născut la Baia Mare, Bud și-a început cariera la Liberty Salonta, iar apoi a făcut pasul în Liga 1 la Gaz Metan Mediaș, unde s-a remarcat prin finalizările sale din aproape orice poziție. Forma bună pe care a traversat-o i-a adus un transfer la CFR Cluj.

Cristi Bud a câștigat nu mai puțin de cinci trofee în perioada petrecută în Gruia. Atacantul român are în palmares trei titluri și două Cupe ale României. Mai mult, acesta a pus mâna și pe trofeul de campion al Republicii Moldova în 2015, pe vremea când juca la Milsami Orhei.

Cariera lui Cristi Bud a luat-o în jos după plecarea de la CFR Cluj. Atacantul român nu a reușit să își mai construiască un drum în fotbalul românesc la o altă echipă și a plecat în străinătate. Apoi și-a agățat ghetele în cui, iar acum urmează o altă profesie.

Cristi Bud a recunoscut că în prezent face ride sharing în Elveția. Salariul pe care îl are nu este deloc modest. Fostul atacant român câștigă mai bine decât mulți români. Totuși, viața în Țara Cantoanelor nu este deloc ieftină.

„Fac și Uber. Eu mă duc mai rar. Toată lumea când aude zice: «Păi, tu…». Păi, eu câștig mai mulți bani decât în fotbal. Dacă aș ieși și aș sta 8-10 ore pe zi, într-o lună de zile, aș face opt-zece mii de franci. Adică destul de bine. Foarte bine, chiar!”, a declarat Cristi Bud, conform IamSport.

Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
