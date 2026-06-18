Sport

Triplul campion din SuperLiga s-a retras! Mesajul de adio al clubului unde a scris istorie

Triplul campion din SuperLiga României a decis să se retragă din fotbal. Clubul la care a scris istorie jucătorul a pregătit un mesaj special de adio.
Iulian Stoica
18.06.2026 | 08:30
Triplul campion din SuperLiga sa retras Mesajul de adio al clubului unde a scris istorie
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Triplul campion din SuperLiga s-a retras! Mesajul de adio al clubului unde a scris istorie. Foto: sportpictures
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Deși iubitorii fotbalului și-ar dori ca favoriții lor să evolueze până la adânci bătrâneți, vârsta nu iartă pe nimeni, iar la un anumit punct jucătorii trebuie să pună stop unei cariere de succes. În acest caz se află și Mateo Susic, un fundaș lateral care a reușit să scrie istorie în SuperLiga României, la CFR Cluj.

Mateo Susic s-a retras

Ajuns la 35 de ani, Mateo Susic a hotărât că este momentul să agațe „ghetele-n cui”. Fundașul din Bosnia și Herțegovina nu este deloc „străin” de fotbalul românesc, acesta evoluând în două rânduri la CFR Cluj. În cei patru ani petrecuți la formația din Gruia, internaționalul a dobândit un palmares extrem de bun: trei campionate și o Supercupă a României.

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La scurt timp după ce fundașul a decis să se retragă, CFR Cluj a ieșit cu o postare specială pe rețelele de socializare. Oficialii clubului din Gruia i-au mulțumit lui Mateo Susic pentru aportul adus în perioada petrecută la echipă și au amintit de victorii importante împotriva lui Celtic sau Rennes, din Europa League.

„Fluier final în cariera lui Mateo Susic! Astăzi, fostul nostru fundaș dreapta a decis să se retragă din cariera de fotbalist profesionist. De-a lungul celor patru sezoane în care a îmbrăcat tricoul vișiniu, Susic a câștigat trei campionate și o Supercupă a României, fiind unul dintre jucătorii de bază ai echipei noastre, contribuind la câteva dintre cele mai importante victorii europene ale clubului, precum cele împotriva lui Celtic și Rennes. Îți mulțumim pentru tot, Mateo, și îți dorim mult succes în următorul capitol al vieții tale!”, s-a arătat în postarea oferită de CFR Cluj.

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CV-ul lui Mateo Susic

Mateo Susic (35 de ani) a început fotbalul la HNK Brotnjo Citluk, club de la care a făcut pasul la Zrinjski Mostar, în 2008. Primul său transfer în străinătate a avut loc în 2010, când fundașul a semnat cu NK Istra, de unde a ajuns ulterior la Energie Cottbus. Venirea în România s-a produs în 2014, iar jumătate de an mai târziu, în iarna lui 2015, acesta a plecat la Șerif Tiraspol. În 2019, Susic a revenit la CFR Cluj, unde a câștigat trei titluri consecutive, ca mai apoi drumul să îl ducă în Cipru, la APOEL. Din vara lui 2025, bosniacul evoluează la Zrinjski Mostar, echipă de la care se va retrage. La nivel internațional, Susic a adunat 11 selecții în prima reprezentativă a Bosniei.

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Iulian Stoica
Iulian Stoica
Iulian Stoica este redactor pe zona de Sport la Fanatik. A debutat ca reporter sportiv la ProTv, iar după o experiență de 6 luni a decis să facă parte din proiectul Fanatik.
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