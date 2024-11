„Trist, trist cu adevărat!”. Miță Iosif, dezamăgit de jucătorii pe care i-a lansat în fotbalul mare

Mihai Iosif a fost antrenorul care a promovat Rapidul în Superliga României. Pe lângă această performanță, Miță a promovat foarte mulți jucători tineri în echipa de start a giuleștenilor, care ulterior au reușit să facă pasul în străinătate.

Mihai Iosif, expert în promovarea tinerelor speranțe

Rareș Ilie, sau Dragoș Albu au ajuns să fie nume importante în fotbalul românesc. Ei nu ar fi putut atinge un nivel ridicat fără inspirația lui Mihai Iosif, care a înțeles importanța jucătorilor tineri de mare perspectivă pentru un club ce își dorește o creștere sănătoasă.

Miță Iosif a fost invitatul lui Robert Niță la emisiunea . Fostul antrenor din Giulești a vorbit despre perioada petrecută la echipa pe care o are aproape de inimă și a dezvăluit cum a contribuit la dezvoltarea fotbalistică a unor jucători.

Miță Iosif: „Mai rar. Mai dau băieții câte un mesaj”

„Jucătorii au fost foarte ok la momentul acela. Eu despre jucători nu o să vorbesc niciodată rău în public. Spun doar în vestiar sau față în față. Mi-am făcut treaba în liga a doua. Mulți dintre ei au rămas în Superliga. După aceea au venit și jucători cu mare experiență și am încropit un lot. În prima partidă, cea cu Chindia, primul 11 nu jucase niciodată împreună.

Lui Albu i-am spus așa: targetul meu cu tine, personal, este să ajungi la echipa națională. I-am spus asta personal. Am văzut dorința lui de a juca fotbal. A dat și multe goluri. A fost un jucător mai mult decât util. Exact așa i-am spus.

Eu l-am băgat titular pentru prima dată pe Rareș Ilie. În primul lui meci, cu U Cluj, a jucat contra lui Tamaș și a lui Luchin. I-am spus ce să facă și a dat și gol. Am câștigat datorită lui, cu 1-0. (n.r. Te mai sună?) Mai rar. Mai dau băieții câte un mesaj.

Mă mai sună. În antrenorat, vreau să dau totul în fiecare zi. Categoric vei avea și dezamăgiri. Vei fi și trist, trist cu adevărat. Vei vedea că ai făcut pentru unul sau altul tot ce a depins de tine. Eu, ca antrenor, dau totul. Din punctul meu de vedere, am făcut ce am știut mai bine.

Viața merge înainte. Trebuie să fii împăcat cu tine. Nu greșește decât cel care nu încearcă. Cu siguranță, dacă făceam anumite schimbări diferite, poate era mai bine, dar atunci am crezut că așa e cel mai ok. Câteodată am fost inspirat, câteodată nu.

(n.r. Ce ai văzut în Rareș Ilie?) Valoarea lui. Asta am văzut cu toții. Toți cei care eram acolo am văzut că are ceva în plus. Era bun. Ca antrenor, trebuie să simți și să îi dai încredere. El s-a ridicat pe picioarele lui. Am crezut că va pleca în străinătate, dar nu așa de repede și nu pe suma aceea.

Horațiu Moldovan la fel. Și conducerea a avut un rol important, dar eu l-am băgat în poartă. Pe teren e vorba de ei. Toți au crezut în el”, au fost cuvintele lui Mihai Iosif, în direct și în exclusivitate, la „Suflet de Rapidist”.

Mita Iosif, UITAT de jucatorii pe care i-a lansat in fotbal la Rapid. MARILE DEZAMAGIRI