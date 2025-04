Tristețe în lumea cinematografiei. O actriță îndrăgită s-a stins din viață la 63 de ani

Lar Park Lincoln, cunoscută pentru rolurile sale duble din Knot’s Landing și pentru apariția din Friday the 13th Part VII: The New Blood, a decedat pe 22 aprilie, la vârsta de 63 de ani.

Lar Park Lincoln s-a stins din viață

Lar Park Lincoln, actrița care a interpretat personaje multiple în serialul Knot’s Landing și a jucat în Friday the 13th Part VII: The New Blood, a murit pe 22 aprilie, la vârsta de 63 de ani. de reprezentanții companiei sale, Actors Audition Studios.

ADVERTISEMENT

„Cu mare tristețe anunțăm dispariția lui Lar Park Lincoln, actriță celebră, fondatoare a Actors Audition Studios și îndrăgita profesoară de actorie din America, pe 22 aprilie 2025. Pe parcursul unei cariere de 45 de ani, Lar a lăsat o amprentă de neuitat asupra Hollywood-ului, prin performanțele sale dinamice și prin dedicația sa în a ghida tinerii actori.

Familia solicită respectarea intimității în această perioadă și le mulțumește tuturor pentru dragostea și sprijinul oferit pe parcursul carierei sale. În loc de flori, se pot face donații către The SAG-AFTRA Foundation sau The Entertainment Community Fund”, este o parte

ADVERTISEMENT

A avut o carieră de succes în domeniul actoriei

În decursul a cinci ani, Lar Park Lincoln a interpretat-o pe Linda Fairgate, nora personajului Karen Fairgate, jucat de Michele Lee. De asemenea, a avut o apariție memorabilă în rolul prietenei lui Sally, un personaj care apărea ca un cadavru pe parcursul a opt episoade.

Primul său rol pe ecran a fost cel al unei tinere lucrătoare sexuale într-un film de televiziune, alături de Kathleen Quinlan și Mario Van Peebles, intitulat Children of the Night.

ADVERTISEMENT

a continuat să joace în producții precum Heart of the City, Hunter, Outlaws, The Princess Academy, House II și Highway to Heaven. După ce a interpretat-o pe Tina Shepard, o tânără cu abilități telekinetice în Friday the 13th Part VII, Lincoln a avut apariții și în producții precum Freddy’s Nightmares, Murder She Wrote, Beverly Hills 90210 și City of Justice.

ADVERTISEMENT

În ultima perioadă, a continuat să activeze în industria filmului, având roluri în filme ca Autumn Road, Expulsion, From the Dark și Sky Sharks. Ultimul său rol a fost în filmul Ghost Party, lansat în 2022, notează