„Tristul” Valeriu Iftime face haz de necaz după eșecul cu Rapid: „Ne-a pedepsit Dumnezeu! Grigore nu mai dă 30 de ani un asemenea gol!”. Video Exclusiv

Rapid a reușit să câștige inextremis la Botoșani, după unul dintre cele mai frumoase goluri din SuperLiga, marcat în minutul 90+4 de fundașul central Dragoș Grigore. Valeriu Iftime a descris savuros victoria „giuleștenilor”

Valeriu Iftime, savuros în ciuda înfrângerii Botoșaniului în fața Rapidului: „Nu îl propun la golul anului”

FC Botoșani rămâne aproape de locurile retrogradabile după meciul cu Rapid, iar patronul moldovenilor a fost foarte afectat de înfrângerea survenită în ultimele secunde: „Tristul Valeriu Iftime! Din acest punct de vedere aveți dreptate.

Au plecat oamenii acasă oarecum nu mulțumiți, dar plini așa de supărare, însă după un meci frumos. Dacă sunt masochiști au fost și satisfăcuți, dacă nu, nu (n.r. râde)”, a declarat Valeriu Iftime, .

Chiar dacă a fost extrem de dezamăgit, Valeriu Iftime e mulțumit de jocul echipei, în ciuda poziției din clasament: „Eu am plecat trist tare, pentru că am pierdut în ultimul minut, când puteam face măcar egal, dacă nu poți să bați. A fost un meci frumos și am jucat bine. Multe meciuri am avut așa de când e Flavius Stoican la noi”.

Valeriu Iftime: „Am avut ocazii, să ții Rapidul sub control 90 de minute e greu”

Iftime e de părere că FC Botoșani a dominat partida și merita măcar un punct și a descris plastic : „Am avut ocazii, să ții Rapidul sub control 90 de minute e greu. E o echipă bună, cu de toate. Dar asta este. Grigore ăla, în 30 de ani sigur nu mai dă așa o foarfecă! Și uite că ne-a dat nouă și în ultimul minut!

Nu îl propun la golul anului că îl țin minte toată viața! Lasați-l la golul lui… Nu, un gol frumos, neașteptat, dar nu eram pregătiți”, a mai spus omul de afaceri.

Reușita a venit însă pe fondul unor greșeli ale jucătorilor săi, care nu au închis jocul: „Îi certa Flavius la urmă că ei voiau să bată. Mai aveau două minute, ei voiau să se ducă în atac. Ne-a pedepsit Dumnezeu!”.

