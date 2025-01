Trofeele UEFA Europa League și Conference League au ajuns la București. Raul Rusescu, emoționat: „Sunt meciuri despre care se vorbesc zeci de ani”

În incinta unui mall din București a avut loc un eveniment în care au fost prezentate trofeele și Conference League. La momentul culminant au fost prezenți un fost internațional și un fotbalist din SuperLiga.

Trofeele Europa League și Conference League au fost prezentate la București

În cadrul mall-ului Park Lake din București au fost prezentate publicului trofeele Europa League și Conference League. Betano, sponsorul principal al celor două competiții, a organizat evenimentul la care au participat zeci de oameni.

După prezentarea celor două cupe, aproximativ 60 de oameni s-au așezat la coadă pentru a face fotografii cu și alături de trofeele care se aflau în vitrine.

Ce fotbaliști au participat la eveniment

La eveniment, au fost prezenți Raul Rusescu . Atât fostul internațional, cât și , au spus câteva cuvinte importante în fața publicului. Ulterior, cei doi au rămas alături de fani pentru poze și autografe.

Cele două trofee Europa League și Conference League pot fi văzute de public în incinta mall-ului până la startul de meci dintre FCSB și Manchester United, adică până la ora 22:00.

Ce a spus Raul Rusescu despre cele două cupe europene

“Aceste două trofee înseamnă în primul rând excelență, dăruire, pasiune, determinare. Înseamnă puterea de trăi un vis. Este o onoare să fiu aici, să vă vorbesc despre experiențele mele și ceea ce am trăit eu jucând în această competiție.

Aici mi s-a îndeplinit visul copilăriei și e bine ca și generațiile următoare să își dorească și să reușească. Să joace în competițiile europene, să se lupte mai ales pentru echipele din țara noastră.

Am trăit experiențe uluitoare la nivel de echipă, dar și individual. În Europa League am jucat cele mai multe meciuri în tricoul echipei mele favorite, ulterior am jucat în Europa League în alte două țări.

“Sunt meciuri despre care se vorbesc zeci de ani”

Meciurile din seara aceasta sunt meciuri care rămân și despre care se vorbesc zeci de ani. Sunt lucruri care rămân și ne fac fericiți. La acel moment nu cred că ne-am bucurat cu adevărat de acele rezultate (Cu Ajax, Chelsea).

Nu m-am gândit atunci că acel gol cu Chelsea va dăinui așa, la acel moment învingeam deținătoarea Champions League”, a spus Raul Rusescu în cadrul evenimentului de prezentare a celor două trofee.

