Sport

Trofeele Universității Craiova au ajuns la Casa Memorială „Amza Pellea”! Acțiune de suflet a campioanei României. Foto și Video

Universitatea Craiova a câștigat „dubla” campionat-Cupă, iar sărbătoarea continuă în Oltenia. Trofeele cucerite de gruparea din Bănie au fost expuse la Casa Memorială „Amza Pellea”.
Bogdan Mariș, Tibi Cocora
10.06.2026 | 23:51
Trofeele Universitatii Craiova au ajuns la Casa Memoriala Amza Pellea Actiune de suflet a campioanei Romaniei Foto si Video
SPECIAL FANATIK
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Trofeele cucerite de Universitatea Craiova au ajuns la Giubega și la Băilești, inclusiv la Casa Memorială „Amza Pellea”. FOTO: Fanatik
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Universitatea Craiova a avut un sezon fabulos, reușind să cucerească atât titlul în Superliga, cât și Cupa României Betano. Miercuri, 10 iunie, cele două trofee au fost expuse în două localități din Dolj: Giubega și Băilești. Tinerii suporteri au cântat imnul clubului și s-au pozat alături de cele două trofee, care au ajuns mai apoi la Casa Memorială „Amza Pellea”.

Universitatea Craiova, acțiune specială. Unde au fost expuse trofeele câștigate de gruparea din Bănie

Trofeul Superligii și cel al Cupei României Betano au fost prezentate la școala generală din localitatea Giubega, iar mai apoi au ajuns și la Băilești, orașul natal al lui Amza Pellea. Copiii și suporterii prezenți s-au pozat cu trofeele, au cântat imnul grupării din Bănie și au avut parte de o experiență memorabilă, sezonul 2025-2026 fiind unul fabulos pentru fanii Craiovei, care au așteptat mulți ani o astfel de performanță. Clubul Universitatea a fost reprezentat în cadrul acestei acțiuni de Lorena Balaci, fiica lui Ilie Balaci.

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trofee Universitatea Craiova
Trofeele cucerite de Universitatea Craiova au ajuns la Giubega și la Băilești, inclusiv la Casa Memorială „Amza Pellea”. FOTO: Fanatik

După încheierea celor două activități, trofeele au ajuns la Casa Memorială „Amza Pellea” din Băilești. Legendarul actor, plecat dintre noi în 1983, la doar 52 de ani, a fost un mare fan al Universității Craiova, la Casa Memorială fiind expus un tricou al grupării din Bănie cu numele său și numărul 1. În 2025, înainte de meciul cu Noah din Conference League, un clip video postat de Universitatea Craiova în care apărea și o poveste a lui Amza Pellea a devenit viral.

trofee Universitatea Craiova
Trofeele cucerite de Universitatea Craiova au ajuns la Giubega și la Băilești, inclusiv la Casa Memorială „Amza Pellea”. FOTO: Fanatik

Acțiunile Universității Craiova continuă. În ce localități vor mai ajunge trofeele

Trofeele Universității Craiova își vor continua „turneul” prin Oltenia cu o altă acțiune, care va avea loc vineri, 12 iunie. De această dată, suporterii din alte două localități, Corabia și Caracal, vor putea să admire succesele obținute în acest sezon de echipa pregătită de Filipe Coelho. Fanii Craiovei și-au exprimat susținerea și prin achiziționarea abonamentelor, stabilind un nou record în primele 24 de ore.

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Universitatea își va afla pe 16 iunie adversara din primul tur preliminar al UEFA Champions League, iar gruparea din Bănie va începe sezonul 2026-2027 pe 7 sau 8 iulie, când va avea loc manșa tur a acestei „duble”. Returul este programat pe 14 sau 15 iulie. Universitatea Craiova are statut de cap de serie și își cunoaște deja posibilii adversari.

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Trofeele Universității Craiova au ajuns la Băilești

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