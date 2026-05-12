Trofeul a ajuns la Sibiu! Imagini spectaculoase înainte de finala Cupei României Betano

U Cluj și Universitatea se întâlnesc în finala Cupei României Betano, programată miercuri, 13 mai, de la ora 20:00, pe stadionul „Municipal” din Sibiu. Cele două formații se luptă atât pentru trofeul competiției, cât și pentru titlul din SuperLiga, cluburile ocupând primele locuri în clasament.

Imagini spectaculoase cu trofeul Cupei României Betano

Pentru a treia oară în ultimii patru ani, finala Cupei României Betano va fi găzduită de stadionul „Municipal” din orașul Sibiu. , astfel că cele două formații vor încerca să aducă în vitrină un nou trofeu după duelul de miercuri, 13 mai.

Trofeul turneului a ajuns în orașul Sibiu, iar pagina oficială a Cupei României Betano a postat pe rețelele de socializare imagini din mai multe zone cheie. Cupa competiției a fost dusă în Centrul Istoric și la Muzeul Astra, iar imaginile sunt de-a dreptul spectaculoase. Cu această ocazie,

„Trofeul Cupei României Betano a ajuns la Sibiu și, înainte de stadion, a poposit în Centrul Istoric și la Muzeul Astra, oferind imagini spectaculoase în culorile celor două finaliste. O fuziune perfectă între fotbal, tradiție și patrimoniul istoric arhitectural național”, s-a arătat în postarea oferită pe rețelele de socializare.

Ce miză are Cupa României Betano?

Federația Română de Fotbal a pus la bătaie premii totale în valoare de 1,2 milioane de euro pentru actuala ediție a Cupei României Betano, iar formația care va cuceri cupa va primi 240.000 de euro. Cele două echipe ajunse în actul final și-au garantat deja câte 100.000 de euro, sumă la care se adaugă bonusuri de 4.000 de euro pentru fiecare punct obținut în faza grupelor.

Dincolo de aspectul financiar, miza principală pentru cluburi este calificarea în competițiile europene. Câștigătoarea Cupei României Betano va evolua în primul tur preliminar din UEFA Europa League, ceea ce îi garantează minimum patru meciuri europene, deoarece o eventuală eliminare în primul tur ar trimite echipa în turul al doilea preliminar din Conference League. Dacă formația care va deveni campioană în SuperLiga își va adjudeca și Cupa României, locul secund din campionat va beneficia de parcursul european rezervat Europa League.