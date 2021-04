Trofeul Euro 2020 a ajuns la București. Cine sunt ambasadorii români ai competiției europene

Trofeul care va fi decernat câștigătoarei Euro 2020 a ajuns duminică la București și a fost expus, pentru scurte perioade de timp, în mai multe locații importante din Capitală.

Mai înainte să ajungă la Arena Națională, unde a avut loc și ceremonia de înmânare a acestuia celor trei ambasadori români ai competiție continentale, trofeul Henri Delaunay Cup a fost arătat suporterilor aflați în Piața Universității, în zona Palatului Parlamentului și pe alte bulevarde.

Mai puțin de 50 de zile au mai rămas până la startul Euro 2020 găzduit și de București, alături de alte orașe europene.

Trofeul Euro 2020 a ajuns la București. Manual special de ”îngrijire”

Trofeul Henri Delaunay Cup a ajuns în capitala României însoțit de un set de reguli și instrucțiuni speciale pentru mânuirea și lustruirea acestuia. Numai rezumatul manualului care a însoțit trofeul Euro 2020 are 177 de pagini, conform lui Cătălin Bârsan, omul căruia i-a fost încredințat.

”Am primit de la UEFA toate substanțele, care sunt secrete. Am primit și lavetele cu care trebuie să-l ștergem, atât de bumbac, cât și de microfibră. Avem toate instrucțiunile despre cum să-l ștergem. Rezumatul manualului are 172 de pagini. Nu avem voie să-l atingem cu mâna liberă sau cu alte substanțe și materiale în afară de cele de la UEFA și nu avem voie să-l ridicăm, acest drept fiind doar al celor care îl câștigă.

Avem voie să-l mânuim doar la nivelul bustului pentru a-l așeza pe soclu. Este o bijuterie, făcută de o casă de bijuterii din Marea Britanie care lustruiește și oferă bijuteriile pentru Casa Regală a Marii Britanii”, a declarat Cătălin Bârsan, pentru Pro TV.

Miodrag Belodedici, Dorinel Munteanu și Gabriela Sabo, ambasadorii români ai Euro 2020

Pe tot traseul parcurs de trofeu prin capitala României, acesta a fost însoțit și de cei trei ambasadori ai întrecerii continentale, Miodrag Belodedici, Dorinel Munteanu și fosta mare atletă Gabriela Sabo.

”Sunt onorat să fiu ambasadorul Euro 2020. E ceva frumos, o plăcere enormă. E greu pe teren, dar și să fii ambasador”, a spus Belodedici.

”Mă bucur să fac parte din acest proiect fiindcă organizarea unui Campionat European este foarte importantă pentru imaginea fotbalului românesc”, a completat liderul de selecții în echipa națională a României, Dorinel Munteanu.

”Ca jucător am participat la două ediții ale Campionatului European și am avut posibilitatea să constat importanța acestui eveniment. Este o onoare să primim la București un trofeul îmbrățișat de nume mari ale sportului european”, a spus și Gică Popescu, consilier al Guvernului României pentru Euro 2020.

Patru partide va găzdui Bucureștiul în ediția din 2020 a Campionatului European de Fotbal, reprogramat pentru vara acestui an, pe fondul restricțiilor impuse de pandemia Covid-19. Programul arată astfel:

Austria – Macedonia de Nord (grupa C) – duminică, 13 iunie, ora 19:00.

Ucraina – Macedonia de Nord (grupa C) – joi, 17 iunie, ora 16:00

Ucraina – Austria (grupa C) – luni, 21 iunie, ora 19:00

Optime de finală – luni, 28 iunie, ora 22:00