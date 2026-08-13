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Tromso – CFR Cluj, LIVE VIDEO în Conference League, turul 3 preliminar, manșa retur. Cum arată formațiile de start

Tromso - CFR Cluj, LIVE VIDEO în Conference League, turul 3 preliminar, manșa retur. FANATIK vine cu toate informațiile despre meciul în care echipa din Gruia încearcă să-și mai salveze din onoare, după umilința din tur.
Adrian Baciu
13.08.2026 | 19:03
Tromso CFR Cluj LIVE VIDEO in Conference League turul 3 preliminar mansa retur Cum arata formatiile de start
Tromso - CFR Cluj, live video în turul 3 preliminar de Conference League. Sursa foto: sportpictures.eu
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Tromso – CFR Cluj, meci contând pentru turul 3 preliminar din Conference League, manșa retur, se joacă joi, 13 august, de la ora 20:00. Romssa Arena din Tromso, o arenă de nici 7.000 de locuri, va găzdui un meci fără istoric. Calificarea gazdelor în play-off-ul competiției s-a decis în România, acolo unde tabela a indicat un neverosimil 0-5!

UPDATE: Echipele de start de la meciul Tromso – CFR Cluj

  • Tromso: Haugaard – Dahlqvist, Vadebu, Hien, Tonnessen, Innvær – Warneryd – Grundt, Edvardsson, Larsen – Nyhammer, Camões. Rezerve: Lauvli, Sarr – Braut, Jenssen, Elvebu, Larsen, Øyvann, Camoes, Oyvann, Mikkelsen. Antrenor: Jorgen Vik.
  • CFR Cluj: Vâlceanu – Braun, Abeid, Pantalon, Camora – Fică, Dokovic, Păun – Cordea, Sfaiț, Biliboc. Rezerve: Gal, Moreira – Huja, Barrios, Perianu, Korenica, Rocha, Miclăuș, Grigor, Costa, Kun, Sula. Antrenor: Laurențiu Rus.

Tromso – CFR Cluj, live video în turul 3 preliminar de Conference League, manșa retur

După ce a încheiat ediția precedentă de SuperLiga pe locul 3, CFR Cluj pleca cu mari speranțe în cupele europene. Din păcate pentru ardeleni, aventura lor se va încheia din nou înainte de faza grupelor și chiar înainte de play-off-ul UEFA Conference League. În prima manșă din turul 3 preliminar, contra norvegienilor de la Tromso, românii au fost spulberați în Gruia.

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CFR Cluj a pierdut joi, 6 august, pe teren propriu, scor 0-5 cu Tromso, în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al Conference League. Echipa din Norvegia a controlat partida de la un capăt la celălalt. Nordicii au profitat de numeroasele erori din defensiva ardelenilor. Au marcat Lars Olden Larsen (5 și 28) și Isak Dahlqvist (27, 61 și 73). Deși returul este doar un meci cu rol de pregătire pentru gazde, FANATIK vă ține la curent cu desfășurarea partidei.

Cine arbitrează CFR Cluj – Tromso și ce brigadă a fost delegată

UEFA l-a delegat să conducă partida Tromso – CFR Cluj pe scoțianul David Dickinson (46 DE ANI). Are ecuson FIFA și UEFA din 2023. Acesta a debutat în Scottish Premiership (prima ligă scoțiană) pe 6 martie 2021, la meciul St. Johnstone – Hibernian (1-0). Pe plan internațional a condus primul meci pe 13 iulie 2023, Zilina – FCI Levadia (Conference League, turul 1 preliminar; scor 2-1) A acordat atunci 8 cartonașe galbene.

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Ulterior, David Dickinson a mai condus și meciuri între echipe naționale, dar și dueluri din Europa League și Champions League, în special preliminarii. La meciul Tromso – CFR, Dickinson va fi ajutat la cele două margini de David McGeachie și Jonathan Bell, tot din Scoția. Al 4-lea arbitru va fi Lloyd Wilson.

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Cine transmite meciul Tromso – CFR Cluj în România

Prima manșă a „dublei” CFR Cluj – Tromso a putut fi urmărită în România la TV. Canalele Digi Sport și Prima Sport au achiziționat drepturile. De altfel, aceste drepturile TV pentru competițiile europene UEFA în România sunt deținute în acest sezon de cele două televiziuni de sport. Returul Tromso – CFR Cluj se vede joi, de la ora 20:00, în direct pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro.

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Cote pariuri Tromso CFR Cluj în Conference League

În ciuda faptului că nu mai are nevoie de victorie, echipa gazdă este mare favorită în acest meci. Tromso primește cote de la 1,50 la 1,55. CFR Cluj are o cotă de 5,50 – 5,90 pentru o victorie de onoare. În privința cotelor pentru echipa care se califică, cum era normal, gazdele nu au cotă. CFR, în schimb, primește cote astronomice, de la 55 la 100.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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