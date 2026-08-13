Tromso – CFR Cluj, LIVE VIDEO în Conference League, turul 3 preliminar, manșa retur. Cum arată formațiile de start

ADVERTISEMENT

Tromso – CFR Cluj, meci contând pentru turul 3 preliminar din Conference League, manșa retur, se joacă joi, 13 august, de la ora 20:00. Romssa Arena din Tromso, o arenă de nici 7.000 de locuri, va găzdui un meci fără istoric. Calificarea gazdelor în play-off-ul competiției s-a decis în România, acolo unde tabela a indicat un neverosimil 0-5!

Tromso: Haugaard – Dahlqvist, Vadebu, Hien, Tonnessen, Innvær – Warneryd – Grundt, Edvardsson, Larsen – Nyhammer, Camões. Rezerve: Lauvli, Sarr – Braut, Jenssen, Elvebu, Larsen, Øyvann, Camoes, Oyvann, Mikkelsen. Antrenor: Jorgen Vik.

CFR Cluj: Vâlceanu – Braun, Abeid, Pantalon, Camora – Fică, Dokovic, Păun – Cordea, Sfaiț, Biliboc. Rezerve: Gal, Moreira – Huja, Barrios, Perianu, Korenica, Rocha, Miclăuș, Grigor, Costa, Kun, Sula. Antrenor: Laurențiu Rus.



Tromso – CFR Cluj, live video în turul 3 preliminar de Conference League, manșa retur

După ce a încheiat ediția precedentă de SuperLiga pe locul 3, CFR Cluj pleca cu mari speranțe în cupele europene. Din păcate pentru ardeleni, aventura lor se va încheia din nou înainte de faza grupelor și chiar înainte de play-off-ul UEFA Conference League. În prima manșă din turul 3 preliminar, contra norvegienilor de la Tromso, românii au fost spulberați în Gruia.

ADVERTISEMENT

, în prima manșă a „dublei” din turul 3 preliminar al Conference League. Echipa din Norvegia a controlat partida de la un capăt la celălalt. Nordicii au profitat de numeroasele erori din defensiva ardelenilor. Au marcat Lars Olden Larsen (5 și 28) și Isak Dahlqvist (27, 61 și 73). Deși returul este doar un meci cu rol de pregătire pentru gazde, FANATIK vă ține la curent cu desfășurarea partidei.

Cine arbitrează CFR Cluj – Tromso și ce brigadă a fost delegată

l-a delegat să conducă partida Tromso – CFR Cluj pe scoțianul David Dickinson (46 DE ANI). Are ecuson FIFA și UEFA din 2023. Acesta a debutat în Scottish Premiership (prima ligă scoțiană) pe 6 martie 2021, la meciul St. Johnstone – Hibernian (1-0). Pe plan internațional a condus primul meci pe 13 iulie 2023, Zilina – FCI Levadia (Conference League, turul 1 preliminar; scor 2-1) A acordat atunci 8 cartonașe galbene.

ADVERTISEMENT

Ulterior, David Dickinson a mai condus și meciuri între echipe naționale, dar și dueluri din Europa League și Champions League, în special preliminarii. La meciul Tromso – CFR, Dickinson va fi ajutat la cele două margini de David McGeachie și Jonathan Bell, tot din Scoția. Al 4-lea arbitru va fi Lloyd Wilson.

ADVERTISEMENT

Cine transmite meciul Tromso – CFR Cluj în România

Prima manșă a „dublei” CFR Cluj – Tromso a putut fi urmărită în România la TV. Canalele Digi Sport și Prima Sport au achiziționat drepturile. De altfel, aceste drepturile TV pentru competițiile europene UEFA în România sunt deținute în acest sezon de cele două televiziuni de sport. se vede joi, de la ora 20:00, în direct pe Prima Sport 2 şi PrimaPlay.ro.

ADVERTISEMENT

Cote pariuri Tromso CFR Cluj în Conference League

În ciuda faptului că nu mai are nevoie de victorie, . Tromso primește cote de la 1,50 la 1,55. CFR Cluj are o cotă de 5,50 – 5,90 pentru o victorie de onoare. În privința cotelor pentru echipa care se califică, cum era normal, gazdele nu au cotă. CFR, în schimb, primește cote astronomice, de la 55 la 100.