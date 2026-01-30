Trubin a dezvăluit cum a marcat în Benfica – Real Madrid. Dialogul avut chiar înainte de gol

ADVERTISEMENT

Meciul dintre Benfica și Real Madrid, câștigat de portughezi, , a avut un scenariu incredibil și a adus calificarea lusitanilor la ultima fază, după un gol înscris de portarul gazdelor, Anatoliy Trubin.

Reacția lui Trubin după ce a marcat în meciul dintre Benfica și Real Madrid

Jucătorul ucrainean a recunoscut că nu era la curent cu celelalte rezultate și faptul că Benfica avea nevoie de încă un gol pentru a se califica în faza eliminatorie. Acesta a fost încurajat de Jose Mourinho să urce în careu la ultima fază, iar astfel a reușit să marcheze și să-i ducă pe „vulturi” spre un succes suficient pentru calificare.

„Înainte de fază, nu-mi dădeam seama de ce aveam nevoie. Tomas Araujo și Antonio Silva îmi spuneau ‘Un gol, un gol’, iar eu am zis ‘Ce?’. Apoi mi-au zis să urc în careu. L-am văzut și pe antrenor (n.r. Jose Mourinho), așa că m-au dus sus. Nu știu ce să spun. Un moment nebun.

A fost un moment similar contra lui Porto, atunci am fost aproape să marchez. Acum, am reușit. Nu știu ce să spun. Nu sunt obișnuit să marchez. Am 24 de ani și e prima dată. Incredibil”, a declarat Anatoliy Trubin pentru presa din Portugalia.

Real Madrid a ratat o clasare între primele 8, Benfica a prins în ultimele secunde calificarea

Duelul dintre Benfica și Real Madrid a avut miză până în ultimele secunde. Spaniolii aveau nevoie de un egal pentru a prinde o clasare între primele 8, iar lusitanii, în contextul celorlalte rezultate, trebuia să învingă la o diferență de minim 2 goluri pentru a urca între primele 24 de clasate datorită golaverajului.

Ultima fază i-a găsit pe „Galactici” cu doi jucători eliminați și apărându-se la lovitura liberă executată de Aursnes, în timp ce gazdele atacau cu toate liniile pentru a mai înscrie un gol și a-și asigura calificarea. În cele din urmă, decizia lui Jose Mourinho, de a-l pune inclusiv pe Trubin să urce în careu, s-a dovedit a fi decisivă și Benfica a marcat, asigurându-și astfel biletele pentru faza eliminatorie din Champions League.

Trubin a devenit al 5-lea portar care înscrie în istoria Champions League

Goalkeeperul lui Benfica a devenit al 5-lea portar care înscrie în Champions League. Ultimul care marcase era Ivan Provedel, pentru Lazio, într-un duel cu Atletico Madrid, terminat la egalitate, 1-1. Atunci jucătorul italienilor a înscris tot cu o lovitură de cap la ultima fază.

Lista este completată de Hans Jorg Butt (ex Bayer Leverkusen), Vincent Enyeama (ex Hapoel Tel Aviv) și Sinan Bolat (ex Standard Liege).