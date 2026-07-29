„Truc urât” înainte de Universitatea Craiova – Levski! Ce au făcut oltenii în miez de noapte

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Universitatea Craiova și Levski Sofia își măsoară astăzi forțele în manșa secundă a dublei din turul doi preliminar al UEFA Champions League. Un duel între români și bulgari a avut însă loc și în noaptea de marți spre miercuri. Mai mulți suporteri ai grupării din Bănie au dat foc artificiilor în fața hotelului unde sunt cazați jucătorii formației din Sofia, în încercarea de a le perturba odihna.

Noapte incendiară la Craiova! Gestul suporterilor olteni care i-a înfuriat pe bulgari

Oltenii trebuie să întoarcă scorul din tur pentru a spera că își vor continua aventura în preliminariile UEFA Champions League. Universitatea Craiova a fost învinsă în prima manșă, la Sofia, cu scorul de 0-1, iar calificarea se joacă pe stadionul „Ion Oblemenco”.

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Se anunță un duel de foc. Universitatea Craiova a arătat în sezonul trecut că, pe teren propriu, poate face față echipelor cu nume din Europa. În tribune vor fi aproximativ , care vor crea o atmosferă de senzație și speră să îi împingă de la spate pe favoriți.

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Presa bulgară a relatat că, în noaptea de marți spre miercuri, un grup de suporteri ai Universității Craiova s-a adunat în fața Hotelului Prestige, acolo unde sunt cazați fotbaliștii lui Levski Sofia. Fanii au făcut gălăgie și au aprins mai multe artificii.

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Gestul suporterilor a fost catalogat de bulgari drept un truc menit să perturbe odihna jucătorilor. Fotbaliștii formației din Sofia s-au afișat extrem de relaxați la sosirea în Craiova. Rămâne însă de văzut cât de mult îi va afecta incidentul și care va fi nivelul lor de concentrare la ora meciului.