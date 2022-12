Trucul banal prin care va fi cald în toată casa. Dacă faci asta vei avea temperatura optimă în fiecare cameră

Atunci când vine vorba despre căldura în casă este de la sine înțeles că toată lumea are o idee clară. Nu puțini sunt cei care spun că mai puțin înseamnă, de fapt, mai bine pentru organism. Alții nici nu vor să audă și dacă ar putea s-ar duce și în iarnă spre temperaturile din vară. Adevărul pare a fi pe undeva pe la mijloc. Ca întotdeauna.

Cum poți avea cald în toată casa

În mod categoric, temperatura optimă din casă variază în primul rând în funcție de sezon, dar și de zona în care este situată locuința. Concret, iarna, ideal în casă ar fi undeva în jurul a 21°C. Vara se schimbă situația și există oameni care preferă să păstreze camerele mai reci, la aproximativ 20°C.

Cu toate acestea, dacă dormitoarele sunt la ultimul etaj pe partea unde bate soarele și ai un singur termostat care reglează căldura întregului spațiu de locuit, n-ar strica să încerci menținerea unui nivel mai scăzut. Vorbim de 18-20 grade. Cam la această temperatură celelalte camere nu se vor încălzi excesiv.

Observați că e foarte important ca în camera în care intră cel mai multe să o țineți undeva la o temperatură mai scăzută. Culmea, la fel se întâmplă și dacă device-ul este situat în camera cea mai călduroasă.

Cine are subsol este fericit pentru că are și un spațiu de depozitare. Atenție, însă. Acesta trebuie menținut cu 1-2 grade în plus față de cum sunteți obișnuiți.

Iată care sunt temperaturile ideale pentru fiecare cameră:

Living: 20-22°C

Dormitor: 16-19°C

Bucătărie: 18-20°C

Baie: 22-24°C

Hol: 15-18°C

Cămară: 15-18°C

Bibliotecă: 20-22°C.

Vorbim despre valori standard, valori care se aplică persoanelor care stau timp serios acasă, dar care rămân active. Toate aceste temperaturi ar trebuie să scadă măcar cu un grad atunci când locuința este goală sau când lumea merge la culcare.

De asemenea, temperatura ambientală optimă într-o casă nelocuită nu ar trebui să coboare mai jos de 10-15 grade Celsius în cele două anotimpuri reci, toamna și . Ca să reglezi totul ai nevoie de câteva device-uri. Vorbim despre o centrală sau alte aparate de încălzit cum ar fi un aer condiționat, ventilator sau chiar umidificator.