Trucul care te ajută să vopsești natural ouăle pentru Paște. Saveta Bogdan a dezvăluit secretul

Există numeroase metode prin care poți să vopsești natural ouăle pentru Paște. Deși pentru mulți este mai simplu de achiziționat vopsea din comerț, care promite rezultate rapide și sigure, iată că sunt și persoane care preferă să facă totul în mod natural.

Cum vopsești natural ouăle pentru Paște

În doar câteva zile are loc Paștele, iar una dintre cele mai cunoscute tradiții este cea legată de vopsitul ouălelor.

ADVERTISEMENT

Conform tradiției, ouăle se vopsesc în Joia Mare. Chiar și așa, multe persoane nu țin cont de acest lucru și preferă să îl facă sâmbătă. Iată însă că Saveta Bogdan respectă tradiția ca la carte. Nu doar că vopsește ouăle pentru Paște în ziua care trebuie, dar și modul în care o face este unul destul de vechi.

Într-un interviu acordat pentru spectacola.ro, îndrăgita artistă a vorbit despre pregătirile pentru Învierea Domnului. De asemenea, ea a dezvăluit și modul în care vopsește natural ouăle pentru Paște.

ADVERTISEMENT

Saveta Bogdan vopsește ouăle de joi și de asemenea nu folosește vopsea din comerț. Cântăreața respectă tradiția veche, astfel că vopsește ouăle cu foi de ceapă, sfeclă roșie, ori lobodă roșie. De asemenea, aceasta mai are și alte trucuri interesante.

Trucul folosit de Saveta Bogdan

Interpreta de muzică populară bagă ouăle într-un ciorap, alături de o crenguță de pătrunjel, ori de flori. În acest mod, ouăle vor avea un decor cât se poate de frumos. Aceasta urmează tradiția mamei sale, care de altfel strângea foi de ceapă întregul an pentru a avea cum să vopsească ouăle.

ADVERTISEMENT

”Ouăle eu le vopsesc de joi, pentru că așa se face. Eu fiind ardeleancă, la mine se vopsesc vinerea ouăle, dar aici se fac de joia. Dacă am coji de la ceapă, le fac așa. Biata mamă strângea foile de ceapă roșie de la un an la un an, ca să vopsim ouăle cu ele. De obicei le vopsesc și cu coji de ceapă și cu sfeclă roșie și cu lobodă roșie.

Eu le leg cu ciorap, pun o crenguță de pătrunjel, crenguță de mușcată și tot felul de flori. De data aceasta o să le fac cum o să pot mai repede. Îmi place să le fac, să le pun să fiarbă. Normal, mie îmi place să le fac natural, cu ceapă și cu sfeclă roșie. ”, a povestit artista pentru .

ADVERTISEMENT

Menționăm că dincolo de vopsitul ouălelor naturale, mai există și alte trucuri care merită știute.