Trucul cu care s-a menținut în formă Anca Turcașiu. A făcut asta o oră, zilnic

Anca Țurcașiu și-a dat un reset total după divorț. Artista se bucură din plin de viață, este într-o formă fabuloasă și are iar zâmbetul pe buze. Cu siguranță că nu i-a fost deloc ușor, dar este o femeie puternică și acum povestește cum a reușit să își revină anul trecut, după despărțirea de medicul Cristian Georgescu.

Și-au spus “Adio!” după un mariaj de 22 de ani, iar îndrăgita artistă a suferit enorm, ba chiar a și slăbit foarte mult după divorț. Și-a dat însă seama că nu este în regulă și că trebuie să aibă mai multă grijă de ea.

Atunci a transformat sportul în metoda ei de calmare și a împărtășit cu admiratorii ei un truc inedit pe care l-a folosit anul trecut, pe timpul verii. Făcea asta zilnic, timp de o oră, în fiecare dimineață.

Trucul cu care s-a menținut în formă Anca Țurcașiu

Artista nu are voie să alerge din cauza unor probleme de sănătate pe care le are la un genunchi, așa că a improvizat și a descoperit o metodă ușoară, inedită și eficientă, cu care să se mențină în formă: mersul rapid pe nisip.

“Eu nu am voie să alerg din cauza unui genunchi năstrușnic. Trebuie să îl menajez. Am ales calea mersului alert pe nisip. O oră, în fiecare zi. Eu mergeam o oră în fiecare zi, șase kilometri. Mi-a adus o stare de bine incredibil de mare. Dimineața, la 8 și un sfert, când ajungeam în camera de hotel și făceam duș, simțeam că pot să respir.

După ce m-am întors n-am mai făcut nimic, dar în ianuarie am decis să fac ceva. (n.r. a început să meargă la sală) Am mult mai multă energie, mănânc mult mai corect. Astă-vară slăbisem exagerat”, a povestit Anca Țurcașiu, la Antena Stars.

Ce ne-a mărturisit artista, după ce a devenit o femeie liberă

Anca Țurcașiu ne-a acordat primul interviu după ce a devenit o femeie liberă. Ea ne-a povestit, printre altele, cum a reușit să se mențină într-o formă de invidiat. Trucurile ei sunt simple și pot fi folosite de oricine.

“Am renunțat la multe alimente, am rămas cu legume și pește. Când vin de la sală, pe la ora 10, iau micul dejun. Mănânc humus, fasole bătură, roșii, salată de vinete, varză călită, spanac, îmi iau pregătit deja. Asta e un alt lucru nou, nu mai gătesc. Folosesc aragazul din an în Paște, dar am gătit toată viața, iar acum îmi cumpăr mâncare. Mănânc puțin, în fiecare zi altceva.

Îmi fac multe salate, în 3 minute, cu ce am în frigider, am mâncat și gata, la revedere! Am eliminat și fructele, mănânc din ce în ce mai puțin, pentru că am slăbit destul de multe kilograme și a fost complicat să mai mânânc porții mari de mâncare. Trăiesc cu puțină mâncare, dar sănătoasă. Am avut obsesia cântarului toată viața mea, niciodată nu mi s-a părut să sunt suficient de slabă.

Am făcut atletism de performanță în copilărie și mi-aș fi dorit, din durdulia de fetiță care eram, să devin atleta perfectă, cu picioare subțiri și cu mușchii evidențiați. Balerinele și atletele mi se par femeile perfecte. Obsesia pe care am avut-o toată viața – născută fiind din doi părinți destul de grași, care au mâncat enorm – m-a determinat să mă urc pe cântar mai mult decât era necesar.

Iar într-o zi, l-am aruncat din casă, pentru că mi-am dat seama că este foarte grav. Acum mi s-a mai întâmplat un lucu minunat, am ajuns la greutatea din adolescență, 57 de kilograme, la 1,72 cm”, a declarat Anca Țurcașiu, pentru FANATIK.