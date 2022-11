Trucul folosit de Minodora pentru a slăbi 40 de kilograme. Vedeta este schimbată total acum

Minodora a trecut prin schimbări de-a lungul anilor, însă acum, vedeta parcă este o cu totul altă persoană, iar astea se poate observa din imagini.

Minodora și-a schimbat look-ul și a slăbit 40 de kilograme

Și-a schimbat look-ul, a slăbit considerabil și se simte mai bine ca oricând, după cum spune chiar ea.

Într-un interviu acordat pentru click.ro

Vedeta susține că este greu să slăbești, să te menții în formă, dar și să poți să faci o pauză de la mâncare, însă ea a reușit o cale de mijloc.

Și-a schimbat complet stilul de viață, nu are restricții alimentare, nu mai are același apetit ca acum câțiva ani, însă secretul este cantitatea. Minodora are grijă să mănânce câte puțin din orice.

”Mă mențin pentru că nu e neapărat foarte greu să slăbești dar e greu să te menții, să nu poftești și să nu mănânci (…).

Nu am restricții la mâncare, însă nu mai am apetit, iau niște picături care îmi taie pofta de mâncare și nu mai mănânc practic atât de mult”, a dezvăluit vedeta, pentru click.ro.

Trucul folosit de Minodora pentru a se menține în formă

Minodora a vorbit și despre modul în care arată meniul său zilnic. Vedeta spune că nu se abține deloc de la micile plăceri. De asemenea, lucrurile sunt mai dificile pentru că are de făcut mâncare și pentru soțul ei, dar și pentru cel mic.

Cu toate astea, după cum spuneam și mai sus, cantitatea este cea mai importantă. Vedeta are grijă să guste din mâncare, însă mereu câte puțin.

Deși le pregătește celor dragi un meniu bogat, la ea, totul se rezumă doar la câteva sute de grame.

”Pot să mănânc orice, însă, de exemplu, în loc să mănânc 5 sarmale, mănânc 2. Gătesc acasă, am băiat, am soț, gust din mâncare.

Astăzi am făcut supă din pui de casă cu găluște, mâncare chinezească, cu curry, salată de boeuf, pentru că îi place copilului, gust și eu din fiecare câte puțin”, a mai dezvăluit Minodora, pentru sursa citată.

Amintim că artista a trecut prin momente dificile în urmă cu doar câteva luni.