Trucul ieftin pentru a crește dalii în propria grădină. Secretul pe care grădinarii îl ascund

Daliile sunt flori deosebit de frumoase, dar și costisitoare, ceea ce îi face pe mulți să renunțe la ideea de a le crește în propria grădină. Totuși, un expert în domeniu a descoperit un truc simplu și accesibil, prin care acestea pot fi înmulțite într-un mod mult mai ieftin. Astfel, iubitorii de flori pot adăuga aceste minunății în grădina lor, fără să își depășească bugetul.

Cum poți să plantezi dalii acasă, cu bani puțini

Atunci când vorbim despre flori, daliile se numără printre cele mai frumoase, dar și prețul lor poate fi destul de ridicat, ceea ce îi face pe mulți să se răzgândească înainte de a le planta în grădină.

ADVERTISEMENT

Chiar și cei care aleg totuși să le adauge, optează, de obicei, pentru un număr mic de bulbi, în dorința de a economisi bani. pentru a-și proteja afacerea, Amy Chapman, cunoscută online sub numele de „IntheCottageGarden”, a reușit să creeze o comunitate de peste jumătate de milion de urmăritori datorită sfaturilor valoroase pe care le împărtășește.

Ea a explicat că nu trebuie să cheltuiești o avere pe bulbi de dalii. Poți, în schimb, să plantezi semințe,

ADVERTISEMENT

Cum se plantează și cum se îngrijesc semințele

De menționat este faptul că procesul de însămânțare începe primăvara, astfel că acum este perioada ideală. „Eu încep prin a umple o tavă cu compartimente cu compost, o ud puțin și apoi semăn câte o sămânță în fiecare compartiment, la o adâncime de aproximativ jumătate de centimetru.

Le voi păstra într-un loc călduros până când germinează, la o temperatură de aproximativ 15-20 de grade Celsius. Apoi le voi crește în aer liber, într-un loc protejat de îngheț, cum ar fi un cadru rece sau un tunel de polietilenă, și le voi planta în locul definitiv atunci când riscul de îngheț va fi trecut.”, a explicat Amy procesul prin care plantează dalii acasă, conform

ADVERTISEMENT

Astfel, după ce le vei planta în locul lor permanent, daliile vor înflori an de an, aducând culoare și frumusețe în grădina ta. În plus, atunci când le vei tăia pentru a crea un buchet, plantele vor crește rapid noi lăstari, continuând să te încânte.