Trucuri de îngrijire a părului pe timpul verii de la Anamaria Ionescu: „Nu folosesc placa sau ondulatorul”

Anamaria Ionescu reușește să fie o apariție de fiecare dată, indiferent de context. Părul arată impecabil, machiajul îi vine bine de fiecare dată, însă ce se află în spatele imaginii sale publice?

Soția lui Tudor Ionescu de la Fly Project nu a apelat de-a lungul anilor la cine știe ce tratamente revoluționare, însă există anumite trucuri sau obiceiuri de care ține cont în rutina ei de beauty.

Anamaria are gene bune, fapt pentru care nu a trebuit să se focuseze niciodată pe prea multe tratamente cosmetice. Cu toate acestea, ca orice femeie care se respectă, are și ea niște secrete de frumusețe pe care le împărtășește acum doamnelor și domnișoarelor.

Anamaria Ionescu și secretele frumuseții sale

tv ține cont de anumite reguli atunci când vrea să arate impecabil. Nu își cumpără orice fel de produse pentru că susține că are tenul dificil.

Ce nu ratează niciodată este să se dea cu creme hidratante, acesta fiind unul din trucurile care îi menține pielea frumoasă și sănătoasă.

ne-a spus și care este secretul părului ei bogat și strălucitor. Are o serie de măști și de creme hidratante pentru podoaba capilară pe care le utilizează la fiecare spălare.

„Pot să spun că nu am trucuri speciale, până la vârstă asta și-a spus mult cuvântul genetica, ce am moștenit de la mama mea, și felul de bază în care am fost învățată să am grijă de mine.

Am un ten dificil și greu găsesc produse pe gustul meu sau mai corect spus pe gustul tenului meu. În schimb, de foarte mult timp, mă dau cu crema de corp în fiecare seară”, a declarat Anamaria Ionescu pentru Fanatik.

Când a venit vorba despre îngrijirea părului, Anamaria a putut să ne ofere mai multe detalii. De asemenea, ne-a mărturisit că unul din secretele stării ei de bine este masajul de relaxare pentru care nu are însă de fiecare dată timp, fiind mereu extrem de ocupată.

La ce trucuri de îngrijire a părului apelează vedeta

„Legat de îngrijirea părului meu e cu totul altceva. Acolo folosesc multe chestii, tot felul de creme antitermice și măști pentru el, să îl mențin hidratat, pentru că sunt blondă și asta îl afectează destul de mult. Nu folosesc placă sau ondulatorul decât ocazional, foarte rar, și îi tai la o lună vârfurile. Nu fac parte din categoria femeilor care evită să se tundă.

Fac ceva tratamente și pentru corp, de scurt timp, pentru că până acum Ilinca și business-ul meu mi-au ocupat tot timpul, fac niște tramante anticelulitice și saună yashi dom. Aș face și masaje de relaxare. Le consider raiul pe pământ, însă nu am destul timp. Sunt cu ochii pe ceas ori de câte ori îmi ofer timp pentru mine. E limitat”, ne-a mai spus Anamaria Ionescu.