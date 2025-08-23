News

Trump a dat ordinul momentului. Civili din Apărare mobilizați la graniță: „Este o misiune critică”

Donald Trump a dat ordin de mobilizare a civililor la graniță. Președintele american se confruntă cu un război tot mai criticat.
Dan Suta
23.08.2025 | 08:29
Trump a dat ordinul momentului Civili din Aparare mobilizati la granita Este o misiune critica
Trump a dat ordin de mobilizare a civililor la graniță. Foto-montaj: FANATIK

Donald Trump a dat ordin de mobilizare a civililor din cadrul departamentului național de apărare al SUA, iar veștile sunt destul de îngrijorătoare.

ADVERTISEMENT

Donald Trump a dat ordinul: militari și civili din apărare, mobilizați la graniță într-o ”misiune critică”

Criza provocată de războiul împotriva imigranților din sudul Statelor Unite intră într-o nouă etapă, după ce președintele americana dat ordin ca sute de angajați civili să sprijine eforturile soldaților.

În mai puțin de 48 de ore, 500 de civili s-au înscris prin platforma usajobs.com pentru a fi trimiși în misiuni temporare pentru următoarele șase luni. „Este o problemă de siguranță națională, iar civilii noștri dețin competențele critice pentru a sprijini DHS în misiunea lor”, a declarat Michael A. Cogar, adjunct al secretarului apărării pentru politici de personal civil.

ADVERTISEMENT

Potrivit unui purtător de cuvânt al DHS, inițiativa reflectă „abordarea guvernamentală unitară” promovată de Donald Trump pentru eliminarea amenințărilor la securitatea națională. Printre aceștia sunt vizați membri ai bandelor criminale și suspecții de terorism. În paralel, Pentagonul a confirmat mobilizarea a până la 1.700 de membri ai Gărzii Naționale în 19 state americane, pentru a sprijini eforturile DHS în lupta împotriva imigrației ilegale.

Pe cine vizează operațiunea militară din 19 state americane

Conform documentelor obținute de Fox News, mobilizările sunt active din august până în noiembrie, cu cea mai mare concentrare de efective în Texas. Trupele vor avea atribuții administrative și logistice. Militarii vor participa la activități de identificare prin amprentare, recoltare ADN și fotografierea persoanelor aflate în custodie. „Este o misiune critică, nu doar pentru DHS și DoD, ci pentru întreaga țară”, a subliniat Cogar.

ADVERTISEMENT
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus....
Digi24.ro
Turist scos cu forța din apă și încătușat de jandarmi, în stațiunea Venus. Pe litoral sunt valuri mari și e arborat steagul roșu

Donald Trump a mai lăsat să se înțeleagă faptul că operațiunea de la Washington DC ar putea fi extinsă către alte orașe problematice. „Cred că Chicago va fi următorul. Apoi vom ajuta și la New York”, a spus președintele Statelor Unite ale Americii. Deocamdată, oficialii apărării refuză să comenteze planurile viitoare, dar transmit că „departamentul continuă să lucreze și să planifice împreună cu alți parteneri federali pentru protejarea oamenilor și a activelor statului”.

ADVERTISEMENT
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și...
Digisport.ro
Cu o ofertă de la Rapid pe masă, Ianis Hagi a ales și semnează: ”E pe drum”. A fost convins cu o clauză cum rar se vede
Țara unde salariul minim este de 1 dolar. Supraviețuirea a devenit aproape imposibilă...
Fanatik
Țara unde salariul minim este de 1 dolar. Supraviețuirea a devenit aproape imposibilă pentru mulți dintre locuitori
Maia Sandu, despre planul lui Putin pentru Republica Moldova: „Crede că poate obține...
Fanatik
Maia Sandu, despre planul lui Putin pentru Republica Moldova: „Crede că poate obține controlul”
A ajuns într-un supermarket american și a rămas șocată. Experiența trăită de o...
Fanatik
A ajuns într-un supermarket american și a rămas șocată. Experiența trăită de o femeie a ajuns virală pe internet
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Dan Suta
Dan Suta
Dan Suta este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca ziarist la Revista Teo, apoi a contribuit la dezvoltarea altor proiecte precum vip24.ro și huff.ro, după care a lucrat la siteul de știri b1.ro
Parteneri
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a...
iamsport.ro
Bombă! Ianis Hagi a primit o hârtie semnată de Borussia Monchengladbach și a blocat toate discuțiile
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!