Trump a dat ordinul momentului. Civili din Apărare mobilizați la graniță: „Este o misiune critică”

Donald Trump a dat ordin de mobilizare a civililor din cadrul departamentului național de apărare al SUA, iar veștile sunt destul de îngrijorătoare.

ADVERTISEMENT

Donald Trump a dat ordinul: militari și civili din apărare, mobilizați la graniță într-o ”misiune critică”

Criza provocată de războiul împotriva imigranților din sudul Statelor Unite intră într-o nouă etapă, după ce președintele americana dat ordin ca sute de angajați civili să sprijine eforturile soldaților.

În mai puțin de 48 de ore, 500 de civili s-au înscris prin platforma usajobs.com pentru a fi trimiși în misiuni temporare pentru următoarele șase luni. „Este o problemă de siguranță națională, iar civilii noștri dețin competențele critice pentru a sprijini DHS în misiunea lor”, a declarat Michael A. Cogar, adjunct al secretarului apărării pentru politici de personal civil.

ADVERTISEMENT

Potrivit unui purtător de cuvânt al DHS, inițiativa reflectă „abordarea guvernamentală unitară” promovată de Donald Trump pentru eliminarea amenințărilor la . Printre aceștia sunt vizați membri ai bandelor criminale și suspecții de terorism. În paralel, Pentagonul a confirmat mobilizarea a până la 1.700 de membri ai Gărzii Naționale în 19 state americane, pentru a sprijini eforturile DHS în lupta împotriva imigrației ilegale.

Pe cine vizează operațiunea militară din 19 state americane

Conform documentelor mobilizările sunt active din august până în noiembrie, cu cea mai mare concentrare de efective în Texas. Trupele vor avea atribuții administrative și logistice. Militarii vor participa la activități de identificare prin amprentare, recoltare ADN și fotografierea persoanelor aflate în custodie. „Este o misiune critică, nu doar pentru DHS și DoD, ci pentru întreaga țară”, a subliniat Cogar.

ADVERTISEMENT

Donald Trump a mai lăsat să se înțeleagă faptul că operațiunea de la Washington DC ar putea fi extinsă către alte orașe problematice. „Cred că Chicago va fi următorul. Apoi vom ajuta și la New York”, a spus . Deocamdată, oficialii apărării refuză să comenteze planurile viitoare, dar transmit că „departamentul continuă să lucreze și să planifice împreună cu alți parteneri federali pentru protejarea oamenilor și a activelor statului”.