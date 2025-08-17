Trump a decis: vrea summit cu Zelenski și Putin până vineri. Cine ar putea să mai participe la întâlnirea istorică. Este unul dintre preferații SUA

Trump a decis și i-a anunțat și pe liderii europeni că vrea summit cu Zelenski și Putin până vineri. Până atunci, însă, trebuie să pună la punct detaliile întâlnirii cu președintele ucrainean, dar și cu oficialii UE.

Trump vrea summit cu Zelenski și Putin până vineri

Președintele american , în apelul avut după summit-ul din Alaska cu Putin, că dorește să organizeze o întâlnire trilaterală cu președintele rus și liderul ucrainean Volodimir Zelenski până vinerea viitoare.

Potrivit CNN, care citează surse ce cunosc discuția, Trump a spus că va începe să se ocupe de organizarea întâlnirii, însă doar dacă discuția cu Zelenski de luni, de la Casa Albă, va decurge bine.

În plus, și oficialii europeni doresc să se implice în organizarea întâlnirii, urmând să îl trimită alături de Zelenski pe președintele finlandez Alexander Stubb, unul dintre interlocutorii preferați ai lui Trump. Informația a fost dezvăluită de Politico, publicație ce citează doi diplomați europeni.

Cine ar putea participa la întâlnirea istorică

Stubb a fost ales pentru că ar putea preveni un conflict între Zelenski și Trump, ba chiar l-ar putea convinge pe liderul de la Casa Albă să includă Europa în orice discuție ulterioară.

Un alt personaj important care ar putea participa la reuniunea trilaterală ar putea fi liderul NATO, Mark Rutte care, la rândul său, are o relație bună cu Donald Trump.

Volodimir Zelenski a anunțat sâmbătă dimineață că a vorbit o oră la telefon cu Donald Trump după ce acesta a încheiat summit-ul cu Vladimir Putin din Alaska. El a anunțat că pentru a se vedea cu Trump. La convorbire au participat, ulterior, și lideri europeni, pentru o altă oră și jumătate.