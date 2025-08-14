Trump amenință Rusia cu „consecințe foarte grave” dacă Vladimir Putin nu oprește războiul din Ucraina după întâlnirea din Alaska

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj dur înainte de întâlnirea din 15 august cu Vladimir Putin, programată în Alaska. Liderul american a spus că Rusia va suporta „consecințe foarte grave” dacă în urma discuțiilor războiul cu Ucraina nu va fi oprit.

Donald Trump amenință Rusia cu „consecințe foarte grave”

Întrebat de reporteri în fața Casei Albe despre ce fel de consecințe este vorba, președintele american nu a dat detalii, însă a ținut să menționeze că nu este optimist în legătură cu întâlnirea așteptată de o lume întreagă. El a recunoscut că a mai avut această conversație cu liderul de la Kremlin și nu se așteaptă la schimbări majore.

Când a fost întrebat dacă ar putea să îl convingă pe Vladimir Putin să pună capăt bombardamentelor, Donald Trump le-a spus jurnaliștilor americani: „Cred că răspunsul este nu. Pentru că am avut deja acea conversație [cu el]”. De asemenea, președintele american a mai anunțat că, dacă întâlnirea merge bine, va mai exista o a doua rundă de discuții. În caz contrar, Trump nu mai vrea să audă de o a doua conversație cu liderul de la Kremlin, potrivit

Ce a discutat Donald Trump cu liderii europeni

Președintele SUA a lansat aceste amenințări la adresa Rusiei . Președintele american le-a calmat temerile oficialilor conform cărora s-ar putea ajunge la un acord teritorial cu Putin fără să se consulte cu Volodimir Zelenski.

La finalul discuțiilor, Trump a descris apelul său cu aliații europeni ca fiind „foarte bun” și „de nota 10”, adăugând că și-ar dori ca întâlnirea din Alaska să fie urmată în scurt timp de o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski. În câteva ore,

Este o întâlnire așteptată de o lume întreagă, pentru că în urma ei se poate pune capăt, în sfârșit, războiului din Ucraina. Experții, în schimb, nu cred că un simplu dialog poate pune capăt unui conflict militar atât de mare. Deși Donald Trump a spus clar că nu este optimist, liderul de la Casa Albă a declarat că merge la întâlnire pentru a-l asculta pe Vladimir Putin și să vadă ce dorințe are, conform AFP.

Donald Trump, la câteva ore distanță de marea întâlnire cu Vladimir Putin

Pe de altă parte, liderii din Europa și din Ucraina se tem că la această întâlnire se vor lua decizii importante fără ei, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Unul dintre subiectele delicate este ideea unui „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, propusă de Trump, dar refuzată de Kiev.

Analiștii spun că e posibil ca, în timpul negocierilor, Rusia să fie de acord ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană, dar să nu intre în NATO. După întâlnire, Trump a spus că va vorbi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu liderii din Europa. Atunci va decide dacă e cazul să încerce să găsească o soluție diplomatică sau dacă le va lăsa pe cele două țări să lupte în continuare.