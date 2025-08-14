News

Trump amenință Rusia cu „consecințe foarte grave” dacă Vladimir Putin nu oprește războiul din Ucraina după întâlnirea din Alaska

Donald Trump a lansat un avertisment dur pentru Vladimir Putin. Dacă după marea întâlnire din Alaska războiul nu se va opri, vor exista „consecințe grave” pentru Rusia.
Mădălina Cristea
14.08.2025 | 07:49
Trump ameninta Rusia cu consecinte foarte grave daca Vladimir Putin nu opreste razboiul din Ucraina dupa intalnirea din Alaska
Vladimir Putin, amenințat direct de Donald Trump dacă nu pune capăt războiului din Ucraina: „Vor exista consecințe foarte grave”. Sursa foto: Colaj Fanatik, FP.com.

Președintele SUA, Donald Trump, a transmis un mesaj dur înainte de întâlnirea din 15 august cu Vladimir Putin, programată în Alaska. Liderul american a spus că Rusia va suporta „consecințe foarte grave” dacă în urma discuțiilor războiul cu Ucraina nu va fi oprit.

ADVERTISEMENT

Donald Trump amenință Rusia cu „consecințe foarte grave”

Întrebat de reporteri în fața Casei Albe despre ce fel de consecințe este vorba, președintele american nu a dat detalii, însă a ținut să menționeze că nu este optimist în legătură cu întâlnirea așteptată de o lume întreagă. El a recunoscut că a mai avut această conversație cu liderul de la Kremlin și nu se așteaptă la schimbări majore.

Când a fost întrebat dacă ar putea să îl convingă pe Vladimir Putin să pună capăt bombardamentelor, Donald Trump le-a spus jurnaliștilor americani: „Cred că răspunsul este nu. Pentru că am avut deja acea conversație [cu el]”. De asemenea, președintele american a mai anunțat că, dacă întâlnirea merge bine, va mai exista o a doua rundă de discuții. În caz contrar, Trump nu mai vrea să audă de o a doua conversație cu liderul de la Kremlin, potrivit Financialtimes.com.

ADVERTISEMENT

Ce a discutat Donald Trump cu liderii europeni

Președintele SUA a lansat aceste amenințări la adresa Rusiei după ce miercuri, 13 august 2025, a discutat cu liderii europeni. Președintele american le-a calmat temerile oficialilor conform cărora s-ar putea ajunge la un acord teritorial cu Putin fără să se consulte cu Volodimir Zelenski.

La finalul discuțiilor, Trump a descris apelul său cu aliații europeni ca fiind „foarte bun” și „de nota 10”, adăugând că și-ar dori ca întâlnirea din Alaska să fie urmată în scurt timp de o întâlnire trilaterală cu Putin și Zelenski. În câteva ore, președintele american și liderul Rusiei se vor întâlni în Alaska.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Este o întâlnire așteptată de o lume întreagă, pentru că în urma ei se poate pune capăt, în sfârșit, războiului din Ucraina. Experții, în schimb, nu cred că un simplu dialog poate pune capăt unui conflict militar atât de mare. Deși Donald Trump a spus clar că nu este optimist, liderul de la Casa Albă a declarat că merge la întâlnire pentru a-l asculta pe Vladimir Putin și să vadă ce dorințe are, conform AFP.

ADVERTISEMENT
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț,...
Digisport.ro
S-a terminat: actele de divorț au fost semnate! Ce i-a luat fostului soț, după ce a înșelat-o

Donald Trump, la câteva ore distanță de marea întâlnire cu Vladimir Putin

Pe de altă parte, liderii din Europa și din Ucraina se tem că la această întâlnire se vor lua decizii importante fără ei, așa cum s-a întâmplat și în trecut. Unul dintre subiectele delicate este ideea unui „schimb de teritorii” între Ucraina și Rusia, propusă de Trump, dar refuzată de Kiev.

ADVERTISEMENT

Analiștii spun că e posibil ca, în timpul negocierilor, Rusia să fie de acord ca Ucraina să intre în Uniunea Europeană, dar să nu intre în NATO. După întâlnire, Trump a spus că va vorbi cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, și cu liderii din Europa. Atunci va decide dacă e cazul să încerce să găsească o soluție diplomatică sau dacă le va lăsa pe cele două țări să lupte în continuare.

Mircea Spiridon, eroul care și-a sacrificat viața în incendiul din Madrid, i-a impresionat...
Fanatik
Mircea Spiridon, eroul care și-a sacrificat viața în incendiul din Madrid, i-a impresionat pe spanioli. Cetățenii cer să fie decorat post-mortem
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la...
Fanatik
O firmă din Grupul Țiriac a primit 18,4 milioane euro ajutor de la stat la numai patru luni de la înființare!
Rusia impune o nouă condiție în discuțiile privind pacea din Ucraina: mai puține...
Fanatik
Rusia impune o nouă condiție în discuțiile privind pacea din Ucraina: mai puține trupe NATO. Avertismentul Poloniei
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Radu Drăgușin și-a susținut echipa! Cum a fost surprins 'Dragonul' la Supercupa Europei
iamsport.ro
Radu Drăgușin și-a susținut echipa! Cum a fost surprins 'Dragonul' la Supercupa Europei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!