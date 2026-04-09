Trump are un plan de răzbunare împotriva NATO. Cum vrea să pedepsească țările care i-au întors spatele în Iran

Administrația Trump are în vedere un plan de pedepsire a unor membri ai NATO despre care consideră că nu au ajutat suficient Statele Unite și Israelul în timpul atacului asupra Iranului, după cum au susțin sursele de la Casa Albă. Conform acestui plan, SUA ar urma să transfere soldații staționați în țările membre NATO, care nu l-au ajutat în războioul purtat în ultimele săptămâni în Orientul Mijlociu.

SUA au în Europa 84.000 de soldaţi, în peste 40 de baze

Acest plan, dezvăluit de The Wall Street Journal, este o opțiune ceva mai blândă decât amenințarea lui Trump că SUA se vor retrage din NATO, o decizie de altfel destul de dificil de pus în practică, fiindcă ar avea nevoie de votul Congresului. Publicaţia americană scrie însă că această evoluție arată clar că încă există dezacorduri între Washington și membrii europeni ai NATO.

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a mers miercuri la Washington DC pentru a se întâlni cu Trump, iar după întrevedere președintele american a criticat din nou Alianţa, acuzând că NATO nu a venit în ajutorul Americii atunci când aceasta avut nevoie și că nu o vor ajuta nici în viitor. Pe de altă parte, Rutte a apreciat discuția sa cu Trump drept sinceră și deschisă, dar puțin mai târziu, acesta a admis că Trump a fost „cu siguranță dezamăgit” de comportamentul unor membri NATO. Rutte este unul dintre oficialii care se străduiesc să aibă relații bune cu Trump, motiv din cauza căruia şi-a atras şi multe critici, mulţi acuzându-l că este prea linguşitor cu liderul de la Casa Albă. Pe de altă parte, apărătorii săi subliniază faptul că Rutte a fost unul dintre oficialii care l-au convins să nu preia Groenlanda.

În total, SUA au desfășuraţi în toată Europa aproximativ 84.000 de soldați. Bazele americane de aici, care sunt de peste 40, sunt puncte strategice cheie și aduc, de asemenea, beneficii economice țărilor în care se află. Nu se știe ce țări europene intenționează Trump să pedepsească, dar The Wall Street Journal scrie că „nu duce lipsă de candidați”.

Trupele ar putea fi transferate în Polonia, România, Lituania și Grecia

Una dintre ele este Spania, singurul membru NATO care a refuzat să se angajeze să cheltuiască cinci procente din PIB-ul său pentru apărare. Mai mult, ibericii le-au refuzat aeronavelor americane implicate în accesul în spațiul lor aerian. Oficialii administrației Trump sunt, de asemenea, nemulțumiți de faptul că Germania, care găzduieşte unul dintre cele mai mari și mai importante centre militare americane din Europa, a criticat atacul americano-israelian asupra Iranului. Italia a blocat temporar utilizarea de către SUA a unei baze aeriene din Sicilia, iar Franța a permis aeronavelor americane să intre în spațiul său aerian doar după ce Washingtonul a promis că respectivele aeronave nu vor fi implicate în atacuri asupra Iranului.

Doi oficiali din administrația Trump au confirmat că Spania şi Germania s-ar putea confrunta cu închiderea unor baze militare de pe teritoriul lor. ele urmând să fie transferate în ţări ce au susţinut mai mult Statele Unite. Printre aceștia se numără Polonia, România, Lituania și Grecia, mai scrie ziarul. Membrii NATO din Europa de Est cheltuiesc cel mai mult pe apărare și au fost printre primii care au declarat că vor sprijini o , iar România a aprobat foarte rapid solicitarea SUA ca forțele sale aeriene să utilizeze bazele sale după izbucnirea conflictului din Orientul Mijlociu.

Trump le cere din nou aliaţilor să trimită nave miltare în Strâmtoarea Ormuz

„Dacă SUA și-ar muta o parte din trupele sale în Europa de Est, ar însemna că acestea ar fi mai aproape de Rusia, lucru pe care Kremlinul nu l-ar aprecia deloc, deoarece își dorește ca distanța dintre trupele sale și cele ale NATO să fie cât mai mare posibil”, scriu Annie Linskey şi Robbie Gramer, în The Wall Street Journal.

În încercarea de a media situaţia, Mark Rutte le-ar fi transmis deja guvernelor europene că președintele SUA se așteaptă în următoarele zile la angajamente concrete din partea lor, cu privire la desfășurarea de nave militare în Strâmtoarea Ormuz sau la furnizarea altor resurse militare către SUA. Mai mulți diplomați europeni, familiarizaţi cu detaliile conversației dintre Rutte şi Trump, susțin că cerințele lui Trump sunt echivalente cu un ultimatum, scrie Der Spiegel. La scurt timp după apariţia articolului în publicaţia germană, joi după amiază, Donald Trump a scris furios pe Truth: „Niciunul dintre aceşti oameni, inclusiv foarte dezamăgitorul nostru NATO, nu au înţeles nimic până când nu s-a pus presiune asupra lor”.