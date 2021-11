Trump, despre vizitele secrete ale lui Mark Zuckerberg la Casa Albă: „Venea des după bunătăți“

Trump a declarat, într-un interviu acordat postului american de televiziune Fox News, că în timpul mandatului său a făcut „lucruri importante“ pentru a diminua influența Big Tech și a amintit din nou de vizitele secrete făcute de Mark Zuckerberg la Casa Albă.

“El obișnuia să vină des pe la Casa Albă pentru a încerca să primească bunătăți – nu i-a mers prea bine”, a spus fostul președinte.

Acesta a adăugat că dacă ar fi câștigat un nou mandat prezidențial, ar fi controlat acțiunile companiilor care fac parte din Big Tech, relatează .

“Așa că m-am gândit că el (Zuckerberg, n.r.) era îngrijorat că facem niște lucruri”, a spus Trump, fără a preciza la ce acțiuni se referă. “Noi făceam lucruri. Dacă am fi avut un al doilea mandat, am fi avut acea situație sub control în mare parte”, a mai spus acesta.

“Aveam niște lucruri incredibile pregătite pentru Big Tech”, a adăugat .

