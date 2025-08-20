Trump, interesat de poziția lui Viktor Orban față de Ucraina. Apel telefonic surpriză pentru premierul ungar

Luni, președintele SUA, Donald Trump, l-a sunat pe premierul ungar Viktor Orban pentru a discuta opoziția Ungariei față de aderarea Ucrainei la UE. În convorbire, Orban și-a exprimat interesul de a găzdui eventuale negocieri directe între Putin și Zelenski, dar a menționat că nu intenționează să-și schimbe poziția privind aderarea Ucrainei.
Apelul telefonic surpriză pentru premierul Ungariei a fost dat după întâlnirile cu Zelenski și liderii europeni de la Casa Albă, conform Bloomberg, care citează surse surse apropiate discuțiilor. Trump l-a contactat telefonic pe Orban pentru a clarifica motivele opoziției față de aderarea Ucrainei la UE.
Convorbirea a avut loc în urma discuțiilor cu liderii europeni, în cadrul cărora aceștia i-ar fi cerut lui Trump să-și folosească influența asupra lui Orban pentru a renunța la blocarea negocierilor privind aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit surselor.
În cadrul convorbirii, Ungaria și-a exprimat și interesul de a găzdui o eventuală rundă de negocieri directe între președinții Putin și Zelenski. După această discuție, Trump a anunțat intenția sa de a organiza o întâlnire Rusia și între cei doi lideri, urmată de o trilaterală la care va participa și el, fără ca locul și data să fie încă stabilite.
Conform sursei citate, Viktor Orban nu a confirmat apelul. De asemenea, purtătorul de cuvânt al Casei Albe, Karoline Leavitt, nu a precizat marți dacă Ungaria ar putea fi țara care va găzdui summitul.
Pe de altă parte, premierul ungar a postat marți pe Facebook un mesaj în care precizează că a luat la cunoștință cererea privind aderarea Ucrainei la UE. Totuși, Viktor Orban spune că nu își va schimba punctul de vedere privind această temă.
„Aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană nu oferă nicio garanţie de securitate. rin urmare, a face o legătură între aderare şi garanţiile de securitate este inutil şi periculos”, a transmis Viktor Orban.