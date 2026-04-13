Trump riscă totul și ordonă blocada navală a Strâmtorii Ormuz. Iranul amenință: „Americanii vor fi prinși într-un vârtej mortal”

21 de ore de discuţii între Statele Unite şi Iran s-au încheiat fără niciun rezultat la Islamabad. Donald Trump nu şi-a ascuns furia şi sub impulsul acesteia a anunţat că a ordonat blocana navală a Strâmtorii Ormuz, care ar urma să intre în vigoare în această după-amaiză de luni, de la ora 17.00, ora României. Această mişcare nu face altceva decât să pună şi mai mult în pericol acordul temporar de încetare a focului, convenit săptămâna trecută de cele două părţi.

Blocada vizează toate navele care intră şi ies din porturile iraniene

Blocada condusă de SUA ar avea ca scop întreruperea unor surse cheie de finanțare pentru regimul de la Teheran, dar acest lucru ar putea duce la creșterea și mai accentuată a prețurilor petrolului și ale altor materii prime, cu impact devastator asupra economiei globale, după cum avertizează analiştii.

Surse britanice afirmă că imediat după ce Trump a anunțat că Statele Unite vor bloca Strâmtoarea Ormuz nicio navă nu a mai părăsit zona şi cel puțin două nave care se pregăteau să iasă din strâmtoare s-au întors din drum. Asta probabil şi din cauză că Trump a mai declarat că a instruit US Navy să caute și să intercepteze în apele internaţionale fiecare navă care i-a plătit Iranului taxe de trecere pentru a putea părăsi strâmtoarea.

„Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea o trecere în siguranță pe marea liberă. De asemenea, vom începe curățarea minelor pe care Iranul le-a amplasat în strâmtori. Orice iranian care va trage asupra noastră sau asupra navelor noastre pașnice va fi aruncat în iad!”, a scris Trump pe reţeaua sa, Truth Social.

Comandamentul Central al SUA a anunțat la rândul său că nediscriminatorie asupra tuturor navelor care intră și ies din porturile iraniene, începând cu data de 13 aprilie, de la ora 10.00, ora Coastei de Est (ora 17.00, ora României), inclusiv asupra tuturor porturilor iraniene din Golful Persic și Golful Oman. Comandamentul Central al SUA a transmis, de asemenea, că nu va împiedica libertatea de circulaţie a navelor care călătoresc către și dinspre porturi non-iraniene prin Strâmtoarea Ormuz.

Şeful Parlamentului iranian: „Dacă vreți război, vom avea război”

Ca răspuns la declarația SUA, Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice din Iran a transmis că armata iraniană are „control complet” asupra Strâmtorii Ormuz și a avertizat: „Dacă inamicul ia măsuri greșite, va fi prins într-un vârtej mortal în Strâmtoarea Ormuz”. Negociatorul-șef iranian și președintele al Parlamentului de la Teheran, Mohammad Bagher Ghalibaf, a spus la rândul său: „Dacă vreți război, vom avea război. Dacă ne tratați cu rațiune, vom răspunde și noi cu rațiune”.

Potrivit spuselor lui Trump, blocada americană are ca scop încetarea controlului unilateral al Iranului asupra Strâmtorii Ormuz. De la începutul războiului, în 28 februarie, petrolul iranian a putut intra și ieși din regiune, iar de câteva săptămâni în schimbul unei taxe de până la 2 milioane de dolari per navă. Datele de la firma de analiză de piață Kpler arată că în luna martie Iranul a exportat în medie 1,85 milioane de barili de țiței/zi, o creștere de aproximativ 100.000 de barili/zi față de cele trei luni anterioare.

Preţul ţiţeiului a crescut din nou luni, la peste 100 dolari/baril

În contextul în care negocierile dintre SUA și Iran au eșuat, iar SUA au amenințat că vor închide Strâmtoarea Ormuz, contractele futures pentru țițeiul Brent la nivel global au crescut cu aproximativ 8%, ajungând la 102,60 dolari/ baril la deschiderea de luni. Ţițeiul West Texas Intermediate a crescut, de asemenea, la peste 103 dolari/baril. Analiștii avertizează că blocada instituită de SUA ar putea exacerba criza, restricționa și mai mult fluxurile comerciale și amplifica șocul economic la nivel global.

Wall Street Journal notează că această acțiune a SUA marchează intrarea conflictului din Orientul Mijlociu într-o nouă etapă, mai instabilă – de la lovituri împotriva unor ținte militare la o operațiune de durată nedefinită, centrată pe controlul Strâmtorii Ormuz. Acest lucru ar putea declanșa un joc geopolitic cu miză mai mare, în care va conta cine poate suporta mai multă suferință.

Cercetătorul Hamidreza Azizi, de la Institutul Clingendael din Olanda, afirmă că pe termen lung această acțiune ar putea pune presiune pe Iran, însă pe termen scurt și mediu impactul asupra SUA și economiei globale ar putea fi chiar şi mai mare decât este acum.

SUA sunt prea concentrate pe Iran şi ignoră impactul global

Profesorul Osama Khalil de la Universitatea Syracuse avertizează că menținerea blocadei nu va convinge companiile de asigurări sau de transport maritim că tensiunile s-au redus, ci va menține US Navy într-o stare de conflict, cu riscul de a se confrunta nu doar cu Iranul și rebelii Houthi din Yemen, ci și cu marinele statelor ale căror nave ar fi interceptate.

Khalil avertizează în plus că deficitul de îngrășăminte, heliu, combustibil pentru avioane și alte bunuri esențiale ar putea crește prețurile globale, situație care ar putea declanșa o recesiune globală, cu efecte mult mai grave asupra țărilor sărace.

Jorge Montepeque, directorul general al companiei britanice de brokeraj petrolier Onyx Capital Group, a declarat pentru Bloomberg că blocarea Strâmtorii Ormuz ar putea avea consecințe catastrofale pentru întreaga lume și că actuala creștere a prețurilor petrolului nu a reflectat încă aceste riscuri. „Într-un cuvânt, e o nebunie. Acțiunile SUA nu au sens. Sunt prea concentrate pe Iran și ignoră impactul global. Cei care vor plăti prețul sunt Asia, Pacificul de Sud și toate țările dependente de petrol”, a avertizat Montepeque.