Trump s-a folosit de întâlnirea cu Putin din Alaska pentru a strânge bani: „Daţi 10 dolari!”

În paralel cu întâlnirea istorică din Alaska, cu Vladimir Putin, susţinătorii lui Donald Trump au fost rugaţi să se mobilizeze pentru o campanie de strângere de fonduri.
Daniel Spătaru
16.08.2025 | 06:21
Trump sa folosit de intalnirea cu Putin din Alaska pentru a strange bani Dati 10 dolari
Donald trump a speculat la maximim întâlnirea cu Vladimir Putin, din Alaska Foto: Hepta

Donald Trump profită de pe urma întâlnirii cu Vladimir Putin pentru a lansa o nouă campanie de strângere de fonduri. Echipa liderului de la Casa Albă le-a trimis un e-mail susținătorilor lui Trump, solicitându-le sprijin financiar chiar în momentul în care avea loc întâlnirea din Alaska.

„Lansez Trump Blitz, prin care fiecare patriot va dona 10 dolari!”

E-mailul, care are ca titlu „TRUMP ÎN ALASKA! CU PUTIN!”, li se adresează pe nume susținătorilor lui Trump, care se află probabil într-o bază de date a republicanilor. În mesaj se subliniază că întâlnirea este de o importanță crucială pentru întreaga lume.

„Lindsey,

Mă întâlnesc cu Putin în Alaska! Este puțin cam frig. ACEASTĂ ÎNTÂLNIRE ARE UN ROL FOARTE IMPORTANT pentru întreaga lume. Democrații nu îşi doresc nimic mai mult decât ca EU să EŞUEZ. Nimeni în lume nu știe să facă afaceri ca mine!

În această noapte, la miezul nopţii, termenul limită pentru strângerea de fonduri expiră, iar stânga radicală monitorizează cifrele noastre pentru a vedea dacă vom eşua în această seară.

DAR, lansez TRUMP BLITZ, prin care fiecare patriot care citește acest mesaj va dona 10 dolari pentru a FI ALĂTURI DE TRUMP!”, este un exemplu de e-mail trimis de republicani, citat de NBC.

trump putin alaska
Aşa arată e-mailul primit de susţinătorii lui Trump

Manifestaţie pro-Ucraina, în apropierea bazei militare unde s-au întâlnit Trump şi Putin

Între timp, susținătorii lui Donald Trump s-au adunat lângă locul de întâlnire din Anchorage, pentru a-și arăta sprijinul faţă de preşedintele american.

De asemenea, un grup de câteva zeci de susţinători ai Ucrainei s-au adunat în apropierea bazei unde s-au întâlnit Trump şi Putin, au fluturat steaguri galben-albastre şi au purtat pancarte pe care se putea citi: „Alaska susţine Ucraina”.

A fost prima întâlnire faţă în faţă între Donald Trump şi Vladimir Putin după cea de la Osaka, din 2019. Cei doi şefi de stat s-au salutat călduros la revedea după mai bine de şase ani şi au parcurs cu aceeaşi maşină drumul de la aeroport la baza militară unde au purtat discuţiile.

Daniel Spătaru
Daniel Spătaru este redactor pe zona de Actualitate la Fanatik. A debutat în presă la Sportul Românesc, în 1997, iar în aprilie 1998 și-a continuat munca de jurnalist la secția Sport a ziarului Cotidianul. Și-a început cariera în online în 2009, la realitatea.net, iar din 2011 a lucrat pentru romaniatv.net.
