Trump și Putin au decis. Pacea din Ucraina se va face doar după schimburi de teritorii

Trump și Putin au decis ca pacea din Ucraina se va face doar după schimburi de teritorii, însă această decizie va trebui luată doar între liderul de la Kremlin și Volodimir Zelenski.

Trump și Putin, despre pacea din Ucraina

În cadrul unui interviu pentru acordat , Trump a spus că războiul din Ucraina se va încheia cu schimburi de teritorii şi un anumit tip de garanţie de securitate din partea SUA.

Întrebat de Sean Hannity despre concesiile care ar oferi Rusiei teritorii pe care nu le deţinea anterior şi despre potenţialele garanţii de securitate ale SUA pentru Ucraina, Trump a spus că este unul dintre punctele de înţelegere cu Vladimir Putin. De asemenea, întrebat despre deznodământul conflictului, liderul de la Casa Albă a spus că „Zelenski trebuie să negocieze”.

„Ei bine, cred că acestea sunt puncte pe care le-am negociat şi acestea sunt puncte asupra cărora am căzut în mare parte de acord. De fapt, cred că suntem de acord asupra multor aspecte. Vă pot spune că întâlnirea a fost o întâlnire caldă”, a declarat liderul Statelor Unite ale Americii.

Preşedintele american chiar l-a numit pe Putin un „tip puternic” şi „dur ca naiba”, dar a spus că întâlnirea a fost una pozitivă, chiar dacă nu a avut niciun rezultat serios.

„Cred că suntem destul de aproape de final. Şi uite, Ucraina trebuie să fie de acord cu asta”, a adăugat Trump.

De ce nu s-a ajuns la un acord în Alaska

Donald Trump a avut inclusiv un sfat pentru preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters: „Trebuie să facă o înţelegere. Da. Uite, Rusia este o putere foarte mare, iar ei nu. Sunt soldaţi grozavi”.

De asemenea, potrivit CNN, Trump a anunțat că va amâna cu până la o lună impunerea de noi sancţiuni sau alte „consecinţe severe” împotriva Rusiei, după ce a decis că întâlnirea sa cu Putin a decurs „foarte bine”.

„Datorită a ceea ce s-a întâmplat astăzi (vineri – n.r.), cred că nu trebuie să mă gândesc la asta acum. Poate că va trebui să mă gândesc la asta peste două săptămâni sau peste trei săptămâni sau ceva de genul acesta, dar nu trebuie să ne gândim la asta chiar acum”, a adăugat liderul american.

În timpul interviului, Trump a refuzat să spună care sunt între Rusia și Ucraina, spunând doar că vrea „să vadă ce putem face”.

„Deci cred că întâlnirea a fost de nota 10 în sensul că ne-am înţeles de minune. Şi e bine când, ştiţi, două mari puteri se înţeleg, mai ales când sunt puteri nucleare. Ştiţi, noi suntem numărul unu, ei sunt numărul doi în lume. Şi e o mare treabă. Asta e o mare treabă”, a mai notat Trump.