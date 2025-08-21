News

Trump sugerează că Ucraina ar trebui să atace Rusia pentru a câștiga războiul: „E singura șansă. Timpuri interesante ne așteaptă!”

Președintele Donald Trump a publicat un mesaj, sugerând că Ucraina ar trebui să lovească Rusia pentru a câștiga conflictul militar.
Ana-Maria Tomescu
21.08.2025 | 18:39
Trump sugerează că Ucraina ar trebui să atace Rusia pentru a câștiga războiul. Foto Hepta

Președintele Donald Trump a reacționat dur, joi, privind războiul dintre Kiev și Moscova, sugerând că Ucraina ar trebui să atace Rusia pentru a câștiga, într-un mesaj publicat pe platforma sa, Truth Social. Reacția liderului SUA vine după declarațiile ministrului rus de externe, Serghei Lavrov, potrivit cărora Moscova nu este de acord cu garanțiile de securitate ale Occidentului pentru Ucraina.

Trump, reacție dură privind războiul dintre Ucraina și Rusia

Din postarea publicată de Donald Trump reiese că președintele american ar îndemna Ucraina să lovească Rusia pentru a câștiga războiul, considerând că nu există o altă șansă de a pune punct conflictului. Liderul SUA a comparat forțele Kievului cu o echipă „mare în sport”, care se apără „fantastic”, dar nu poate juca ofensiv.

„Este foarte greu, dacă nu imposibil, să câștigi un război fără a ataca țara invadatoare. Este ca o echipă mare în sport care are o apărare fantastică, dar căreia nu i se permite să joace ofensiv. Nu există nicio șansă de a câștiga! Este la fel și cu Ucraina și Rusia”, se arată în postarea președintelui SUA.

Donald Trump, un nou atac la adresa lui Biden: „Nu a lăsat Ucraina să atace”

În continuare, Donald Trump l-a atacat din nou pe fostul președinte Joe Biden, afirmând că este „corupt și incompetent” și că nu ar fi lăsat Kievul să atace Moscova, ci doar să se apere. „Joe Biden, cel corupt și extrem de incompetent, nu a lăsat Ucraina să atace, ci doar să se apere. Cum de s-a întâmplat asta? Timpuri interesante ne așteaptă!!!”, a adăugat Donald Trump.

Rusia vrea să aibă drept de veto privind sprijinul acordat Ucrainei

Moscova, prin vocea lui Serghei Lavrov, a transmis că nu este de acord cu garanțiile de securitate și că nu ar accepta trupe NATO pe teritoriul Ucrainei, potrivit The Guardian.

Mai mult, Rusia consideră că ar trebui să aibă drept de veto privind sprijinul acordat Kievului. În același timp, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a pus sub semnul întrebării legitimitatea președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, sugerând că acesta nu ar avea autoritatea necesară pentru a semna un eventual acord de pace. Lavrov susține că Moscova poate avea „o discuție sinceră despre garanțiile de securitate”, însă respectând propunerile din 2022, de la Istanbul.

